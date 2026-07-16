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Alcaraz se inscreve em torneio após lesão no punho e defende título no Masters de Cincinnati

Atual campeão volta para defender o título do torneio, após quatro meses afastado

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Alcaraz está afastado por causa de uma lesão no punhoAlcaraz está afastado por causa de uma lesão no punho - Foto: Thibaud MORITZ / AFP

Carlos Alcaraz está prestes a entrar em ação novamente no Circuito Profissional de tênis. Afastado por quase quatro meses por causa de uma lesão no punho, ele está na lista de inscritos para o Masters de Cincinnati, competição que começa no início de agosto. Atual campeão, ele volta para defender o título do torneio.

O espanhol figura atualmente na terceira posição no ranking da ATP. Sua última aparição foi na estreia do ATP 500 de Barcelona. Após superar o finlandês Otto Virtanen, ele se submeteu a exames por causa de dores no antebraço e desistiu de disputar as oitavas de final.

A retirada forçada marcou o início de um longo período afastado das quadras. Para se recuperar totalmente, Alcaraz, após conversa com seu estafe, optou por não participar da temporada de saibro europeia e também não competiu nos jogos com piso de grama.
 

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Por não defender os títulos de Roland Garros, Roma e no Queen's Club, além dos pontos da final de Wimbledon, o espanhol acabou perdendo o segundo lugar na lista da ATP para o tenista alemão Alexander Zverev.

A organização de Cincinnati garantiu a presença dos principais nomes do circuito. Além do Top 3 atual, com Jannik Sinner, Zverev e o próprio Alcaraz, estão confirmados Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flávio Cobolli e Taylor Fritz. Quem também tem presença confirmada é o brasileiro João Fonseca, atual 27º do ranking.

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