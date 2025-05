Carlos Augusto, Vanderson, Ederson e mais: conheça nomes 'alternativos' convocados por Ancelotti

A- A+

Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira sua primeira lista à frente da seleção brasileira, para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dentre os 25 nomes integrantes do grupo, alguns mais "alternativos" chamam atenção imediata dos torcedores e incluem até um estreante.

O setor defensivo concentra a maior parte deles, como o lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão (Itália), o lateral-direito Vanderson, do Monaco (França) e o zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain (França). O volante Ederson, da Atalanta (Itália) também é presença menos frequente.

Já o zagueiro Alexsandro, do Lille (França), foi chamado pela seleção pela primeira vez na carreira.

O jogador de 25 anos é o nome menos conhecido na lista de Ancelotti. Aos 25 anos, ele já esteve na pré-lista em outras convocações, mas esta é a primeira vez que é chamado. Atualmente, é um dos destaques do Lille, mas fez um caminho alternativo para chegar à Europa.

Alexsandro passou pela base do Flamengo, e até aproveitou as férias no futebol europeu para assistir a um jogo do rubro-negro no Maracanã na semana passada. Porém, ele nunca jogou como profissional no clube. Após também passar pela base do Resende, defendeu três times de menor expressão em Portugal: Praiense, Amora e Chaves.

Em 2022/23, foi contratado pelo Lille, clube no qual atua desde então. Sua temporada 2024/25 foi a mais produtiva, com 47 jogos, um gol e uma assistência. Inclusive, na Liga dos Campeões, enfrentou Ancelotti em partida contra o Real Madrid.

