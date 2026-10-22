Carlos Miguel decide duas disputas por pênaltis e iguala marca de Weverton pelo Palmeiras

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Carlos Miguel foi o grande personagem da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores. O goleiro palmeirense defendeu a cobrança de Nonato, do Fluminense, na disputa por pênaltis, e foi um dos responsáveis diretos pela classificação do clube paulista.





Porém, apesar de ter completado apenas um ano na equipe alviverde há pouco mais de dois meses, o jogador já conta com protagonismo na marca da cal e ajudou diretamente na campanha do time de Abel Ferreira nesta edição da Libertadores. Nas quartas de final, diante da LDU, em Quito, ele defendeu duas cobranças e brilhou, garantindo o clube na semifinal.



Assim, mesmo com pouco tempo de casa, ele vem ajudando o Palmeiras em um ponto em que a era Abel vem deixando a desejar: a disputa de pênaltis. O goleiro soma 100% de aproveitamento no quesito, tendo com duas classificações em duas disputas e três cobranças defendidas.



Com a sequência, Carlos Miguel já igualou seu antecessor Weverton, goleiro com longa carreira no gol palmeirense. Em sua passagem pelo time alviverde, Weverton, que hoje defende o Grêmio, disputou dez decisões por pênaltis, saindo vitorioso de apenas duas, com sete cobranças defendidas.



Carlos Miguel desembarcou no Palmeiras em agosto de 2025. Inicialmente, começou sua trajetória na equipe como reserva, mas, após a lesão de seu antecessor, assumiu a titularidade e não perdeu mais a posição. Desde então, soma 69 jogos com a camisa alviverde, tendo conquistado o Campeonato Paulista de 2026.



Na decisão do estadual, o goleiro já brilhou na marca da cal. Apesar de a final não ter ido para os pênaltis, ele defendeu uma penalidade no primeiro jogo do confronto contra o Novorizontino, cobrada pelo atacante Robson.



Decisões por Pênaltis de Weverton pelo Palmeiras:



Palmeiras x Internacional - Copa do Brasil 2019



Palmeiras x Corinthians - Paulistão 2020 - vitória



Palmeiras x Al Ahly - Mundial 2021



Palmeiras x CRB - Copa do Brasil 2021



Palmeiras x Flamengo - Supercopa 2021



Palmeiras x Defensa y Justicia - Recopa 2021



Palmeiras x Atlético-MG - Libertadores 2022 - vitória



Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil 2022



Palmeiras x Boca Juniors - Libertadores 2023



Palmeiras x São Paulo - Supercopa 2024



Decisões por Pênaltis de Carlos Miguel pelo Palmeiras:



Palmeiras x LDU - Libertadores 2026 - vitória



Palmeiras x Fluminense - Libertadores 2026 - vitória

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