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futebol Carlos Queiroz fala sobre discussão com Bellingham na Copa e critica o VAR: 'Estava de férias' Treinador mostrou-se muito irritado com a arbitragem do hondurenho Said Martínez

O experiente Carlos Queiroz, técnico português de 73 anos que comanda a seleção de Gana, uma das quatro equipes que ainda não sofreram gols na Copa do Mundo, ao lado de Argentina, México e Espanha, concedeu entrevista após o empate diante da Inglaterra, no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA), nesta terça-feira.

O treinador mostrou-se muito irritado com a arbitragem do hondurenho Said Martínez. Ele reclamou de um pênalti não marcado em Adu e também da não expulsão do goleiro Jordan Pickford, na segunda etapa do duelo.

"O VAR ainda está funcionando? Ainda temos VAR? Houve um pênalti que eles deveriam ter marcado, um pênalti claro. Também houve uma falta clara que tirou nosso jogador da partida. Era cartão vermelho. Claro. Não há dúvidas sobre isso", afirmou.

Queiroz também aproveitou para ironizar a atuação do VAR, comandado pelo norte-americano Armando Villarreal. "Talvez ele estivesse de férias. Se o VAR não tivesse ido tomar café, teria marcado o pênalti, e nós teríamos vencido o jogo. Eles tiveram sorte. Eu também gosto de tomar um cafezinho, mas foi um pênalti claro. E deveria ter havido cartão vermelho."

Outro momento que chamou a atenção na entrevista foi a discussão que Queiroz teve com Jude Bellingham, meia e destaque da seleção inglesa e do Real Madrid.

"Faz parte do jogo. Foi um pequeno incidente em um momento de muita emoção. Coisas normais. Houve um palavrão, que pode criar um pouco de tensão. Mas, no fim das contas, é apenas futebol. São jogadores que querem vencer. Ele acabou usando uma palavra inadequada, o que gerou uma reação, mas conseguimos minimizar a situação", concluiu.

Na segunda colocação do Grupo L, com quatro pontos, empatada com a líder Inglaterra, a seleção de Gana volta a campo no próximo sábado contra a Croácia, às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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