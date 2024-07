A- A+

FÓRMULA 1 Carlos Sainz assina com a Williams para temporada 2025 da Fórmula 1 O espanhol de 29 anos chega à escuderia com um contrato de dois anos e uma opção de renovação

O espanhol Carlos Sainz, que vai deixar a Ferrari ao final da atual temporada da Fórmula 1, será piloto da Williams a partir de 2025, anunciou a equipe britânica nesta segunda-feira (29).

"Estou muito feliz em anunciar que no ano que vem estarei na Williams! Estou empolgado com o projeto e com os desafios que teremos pela frente", disse Sainz em um vídeo publicado pela equipe.

O espanhol de 29 anos chega à Williams "com um contrato de dois anos [até 2026] e uma opção de renovação", acrescentou a escuderia.

Sainz será substituído na Ferrari pelo britânico Lewis Hamilton, que vai deixar a Mercedes depois de 12 temporadas para correr ao lado do monegasco Charles Leclerc na tradicional equipe italiana.

O espanhol, vencedor de três corridas em dez anos na F1, é o sexto na classificação do Mundial de pilotos desta temporada.

Sainz vai substituir o americano Logan Sargeant para correr ao lado do tailandês Alex Albon e será "líder da equipe com o objetivo de voltar ao topo do grid", segundo a Williams.

Na atual temporada, a equipe britânica ocupa a nona colocação no Mundial de construtores com apenas quatro pontos, todos somados por Albon.

