F1 Carlos Sainz vence Grande Prêmio do México de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari) completaram o pódio deste domingo (27)

O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo (27), no Autódromo Hermanos Rodríguez, onde Max Verstappen ficou fora do pódio devido a duas penalizações.

Sainz conseguiu sua segunda vitória da temporada, a quarta da carreira, e cruzou a linha de chegada seguido pelo britânico Lando Norris (McLaren), segundo, e seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, terceiro.

Apesar da vitória, Sainz ficou fora da luta pelo título do Mundial de pilotos, mas a Ferrari, com seus dois pilotos no pódio, subiu para a segunda posição no campeonato de construtores, ultrapassando a Red Bull.

A concentração de Sainz

Horas antes do início da prova, no padoque, o pole position Sainz já mostrava que estava com foco total na corrida.

Mais relaxado, já sem chances de ser campeão, Lewis Hamilton (Mercedes) passeava com um patinete elétrico para ir ao desfile de pilotos.

O público ovacionou o veterano Fernando Alonso (Aston Martin), que completou 400 corridas na Fórmula 1. O espanhol de 43 anos recebeu de presente um capacete com uma pintura que representa a cultura mexicana.

Ao final do desfile, o mexicano Sergio Pérez animou a torcida local. Largando no fundo do grid, 'Checo' prometeu "dar tudo para tentar terminar na zona de pontuação".

Verstappen ataca desde o início

A alegria de largar na frente durou pouco para Sainz. Verstappen, que passou despercebido nos treinos livres e foi protocolar no qualifying, assumiu a ponta na primeira volta.

Mas o espanhol da Ferrari acompanhou de perto o tricampeão mundial e recuperou a liderança na nona volta.

Depois dessa ultrapassagem, Sainz e Leclerc se beneficiaram com disputa direta entre Verstappen e Norris, protagonistas na luta pelo campeonato de Pilotos.

Após uma investigação, o holandês da Red Bull recebeu uma penalização de dez segundos por um toque no carro de Norris. Depois, foi punido com mais dez segundos por ter saído da pista para tirar vantagem em seu duelo com o piloto da McLaren.

Sainz então dominou a prova até sair com a vitória. Leclerc escoltou o companheiro de equipe durante boa parte da corrida, mas no final saiu da pista e acabou ultrapassado por Norris.

Como consolo, o monegasco conseguiu o ponto extra por ter feito a volta mais rápida.

Por sua vez, Verstappen pagou as penalizações no 'pit lane' e terminou apenas na sexta colocação.

Incidentes na largada

A corrida teve um início repleto de incidentes. Nos primeiros metros após a largada houve um impacto entre os carros do japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e do tailandês Alex Albon (Williams). Ambos saíram ilesos a abandonaram.

As saídas de Tsunoda e Albon, além da de Alonso por um problema nos freios, beneficiaram Pérez, mas o mexicano recebeu uma penalização de cinco segundos já que seu carro estava mal posicionado no grid de largada.

Tentando fazer uma corrida de recuperação, 'Checo' travou uma batalha acirrada com Liam Lawson (Racing Bulls). O neozelandês conseguiu manter sua posição diante da pressão do mexicano, que terminou em último entre os 17 pilotos que completaram a corrida.

Esta edição do GP do México terminou com um novo recorde de público acumulado: 404.958 pessoas durante os três dias de evento, acima dos 400.639 presentes em 2023.

Classificação do Grande Prêmio do México de Fórmula 1:

1. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1h40:55.800

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

5. George Russell (GBR/Mercedes)

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull)*

7. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

9. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

11. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

12. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes)

13. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

14. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

15. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari)

16. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

17. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)**



* penalizado duas vezes com 10 segundos.

** penalizado com 5 segundos.



Abandonos:

Alexander Albon (TAI/Williams) acidente na 7ª volta.

Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull) acidente 7ª volta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) problemas no motor na 59ª volta



Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 362 pontos

2. Lando Norris (GBR) 315

3. Charles Leclerc (MON) 291

4. Oscar Piastri (AUS) 251

5. Carlos Sainz (ESP) 240

6. Lewis Hamilton (GBR) 189

7. George Russell (GBR) 177

8. Sergio Pérez (MEX) 150

9. Fernando Alonso (ESP) 62

10. Nico Hülkenberg (ALE) 31

11. Lance Stroll (CAN) 24

12. Yuki Tsunoda (JAP) 22

13. Kevin Magnussen (DIN) 14

14. Alexander Albon (TAI) 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Pierre Gasly (FRA) 9

17. Oliver Bearman (GBR) 7

18. Franco Colapinto (ARG) 5

19. Estéban Ocon (FRA) 5

20. Liam Lawson (NZL) 2

21. Guanyu Zhou (CHN) 0

22. Logan Sargeant (EUA) 0

23. Valtteri Bottas (FIN) 0



Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 566 pontos

2. Ferrari 537

3. Red Bull 512

4. Mercedes 366

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Haas-Ferrari 46

7. Racing Bulls-Red Bull 36

8. Williams-Mercedes 17

9. Alpine-Renault 14

10. Sauber-Ferrari 0

