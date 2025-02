Carlos Sainz testa novo carro da Williams pela primeira vez

A- A+

Carlos Sainz Jr. pilotou o novo carro da Williams nesta sexta-feira (14) pela primeira vez. O piloto espanhol, que deixou a Ferrari ao fim da temporada passada da Fórmula 1, guiou o modelo FW47 com uma pintura temporária no Circuito de Silverstone, na Inglaterra.

FW47 in action for the first time pic.twitter.com/Ynj3KgovN4 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025

"O que posso dizer é que tudo correu bem, o que é muito bom. Apesar das condições mais limitadas, posso dar um retorno ao time sobre duas ou três coisas que percebi no carro e pode ser melhorado. Então vou conversar com a equipe sobre isso. Mas só quando o carro estiver com os pneus de pista seca vou poder ir no limite", declarou o piloto espanhol.





O dia de filmagens em Silverstone também marcou o lançamento oficial do novo patrocinador master da equipe, a Atlassian. Ao fazer o anúncio no início do mês, a Williams informou que seria o maior contrato da história da equipe, embora não tenha divulgado valores e cifras.



A marca estampou o novo carro, marcado agora pela cor azul escuro, numa pintura temporária. A "roupagem" oficial do modelo FW47 será conhecida somente na terça-feira da próxima semana, durante o grande evento de lançamento da temporada 2025 da F-1. Todas as equipes vão apresentar seus carros com a pintura oficial do ano na O2 Arena, em Londres.

"É obviamente uma evolução do carro do ano passado. Tivemos um inverno razoável. É sempre difícil saber (como será o futuro) porque, quando terminamos a última corrida, acho que nos classificamos a menos de meio segundo um do outro em Abu Dabi. Portanto, a equipe está se aproximando, e o que não se sabe é o quão bom foi o inverno que os outros tiveram", afirmou James Vowles, chefe da Williams.

