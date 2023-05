Carmelo Anthony, um dos maiores pontuadores da NBA, anuncia aposentadoria

A- A+

O ala Carmelo Anthony, nono maior pontuador da história da NBA, confirmou nesta segunda-feira (22) sua aposentadoria, depois de duas décadas na liga americana de basquete, onde nunca conseguiu um anel de campeão.

Anthony, de 38 anos, anunciou sua decisão em um vídeo com imagens de sua carreira publicado em sua conta no Instagram.

"Lembro dos dias em que não tinha nada, só uma bola na quadra e um sonho por algo mais", disse o jogador no vídeo.

"Mas o basquete era minha válvula de escape. Meu propósito era forte. Minhas comunidades, as cidades que representei com orgulho e os torcedores que me apoiaram ao longo do caminho", acrescentou.

"Sou eternamente grato a essas pessoas e lugares, porque eles me fizeram Carmelo Anthony", afirmou. "Mas agora chegou a hora de dizer adeus: à quadra onde fiz o meu nome, ao jogo que me deu propósito e orgulho".

O último jogo oficial de Anthony, dez vezes All-Star da NBA, foi com a camisa do Los Angeles Lakers, em abril de 2022.

Após essa temporada, na qual dividiu vestiário com LeBron Hames, Anthony esperou um ano por um contrato para retornar à NBA.

Eleito em 2021 um dos 75 melhores jogadores da história da liga, ele levou o Denver Nuggets à final da Conferência Oeste em 2009, o mais longe que conseguiu chegar nos playoffs.

Depois de oito anos em Denver, Anthony foi para o New York Knicks em 2010 e durante sete temporadas se tornou um dos melhores jogadores que já passaram pelo Madison Square Garden.

"Parabéns, Carmelo Anthony, por uma carreira incrível", escreveram os Knicks no Twitter após o anúncio.

Posteriormente, Anthony também passou por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Lakers.

Com a seleção dos Estados Unidos, conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos (2008, 2012 e 2016) e uma de bronze (2004).

