Carnaval Carnaval 2025: Náutico, Santa Cruz e Sport representados por blocos e troças; confira programação Torcedores do Trio de Ferro podem celebrar o Carnaval representando seus clubes do coração a partir deste domingo (2)

Futebol e Carnaval. Duas paixões que pulsam no coração dos pernambucanos, arrastam multidões e se entrelaçam durante a Festa de Momo. No estado onde a folia é tradição e o futebol é religião, as ruas do Recife e as ladeiras de Olinda são tomadas por alvirrubros, rubro-negros e tricolores, que celebram o Trio de Ferro no ritmo do frevo a partir deste domingo (2). Confira a programação:

Náutico

“O nosso bloco é mesmo enfezado: é o Timbu, é o Timbu Coroado! Desde cedinho já está acordado: é o Timbu, é o Timbu Coroado!”. Não tem um alvirrubro que não conheça a canção que representa um dos blocos carnavalescos mais tradicionais do Recife, fundado em 1934 por remadores do clube.

A Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos, na Zona Norte da Capital, será tomada pelo vermelho e branco. O bloco sai no domingo, a partir das 10h, com o trio elétrico animando os alvirrubros ao longo do caminho.

Para quem quiser curtir a festa na sede, os ingressos custam R$ 40 para sócio-torcedor do Náutico, R$ 60 para o público geral e R$ 200 para o camarote, que dá direito à bebida (whisky, vodca, cerveja, refrigerante e água) e comida (feijoada, caldinho, frios e petiscos).

Lá estarão dois palcos, com as presenças de Lili Trindade, Silvério Pessoa, Baile do Ed, Kaio Machado, Neto Curtição, Banda Bandida e outros DJs.

A festa será um dia antes de o Náutico entrar em campo, nos Aflitos, para enfrentar o Retrô, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano.

O confronto, porém, será de portões fechados por determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e Ministério Público, por questões de segurança justamente devido ao período carnavalesco na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Santa Cruz

Pontualmente às 9h14min13s da segunda-feira (3), a Troça Carnavalesca Mista Ofídica Etílica Erótica Minha Cobra, alusiva ao Santa Cruz, sairá do Largo do Bonsucesso, em frente à sede do Homem da Meia Noite, para percorrer as ladeiras de Olinda, “pintando” o percurso de preto, branco e vermelho.

O desfile seguirá acompanhado pela orquestra de frevo Grêmio Musical Henrique Dias, entoando músicas conhecidas das arquibancadas, como "Tri, tricolor". O trajeto inclui o Largo do Amparo, Quatro Cantos, Ribeira e Rua de São Bento, encerrando no Largo do Mosteiro de São Bento.

Fundada em 2005 e com seu primeiro desfile realizado em 2006, a troça completa 20 anos neste Carnaval. A estimativa é de que cerca de 10 mil foliões participem do evento.

“Tentamos construir uma representação, nas ladeiras de Olinda, daquilo que é a torcida do Santa Cruz em seu estado mais puro. A festa é diversa, popular e absolutamente democrática. A gente tenta incutir o sentimento e a cultura de paz, da alegria. As ladeiras se tornam grandes arquibancadas. As pessoas expressam o amor pelas cores e pelo Santa Cruz”, afirma o diretor da troça, Esequias Pierre.

A camisa oficial da troça está disponível para compra por R$ 50, nos modelos básico, regata e babylook. As peças homenageiam figuras icônicas, como MC Elloco, torcedor do Santa Cruz falecido em março do ano passado, e Super Santa, outro torcedor símbolo do clube, que faleceu em outubro de 2024. No entanto, o uso da camisa não é obrigatório para participar do desfile.

Também na segunda-feira (3), o tradicional bloco Cobra Fumando promove mais uma edição do seu desfile voltado aos torcedores tricolores. Em sua 32ª edição, a concentração será no parque aquático do Santa Cruz, a partir das 12h. A saída está marcada para as 13h, na sede social do clube, com três trios elétricos animando os foliões, além de um carro de apoio. O percurso seguirá até o centro de Água Fria e retornará pela Avenida Beberibe, com previsão de término às 17h.

Os foliões interessados podem adquirir ingresso para o camarote por R$ 100, com open bar de cerveja, destilados, refrigerante e água. Para quem deseja permanecer dentro do cordão de isolamento atrás dos trios, a camisa custa R$ 20.

Sport

No domingo (2), a Troça Carnavalesca Futebolística e Cervejeira Eternamente Sport desfilará pelas ladeiras de Olinda, representando as cores preto e vermelho. A concentração está marcada para as 12h, em frente à sede do Homem da Meia Noite, com saída às 13h pela Rua do Bonsucesso.

O percurso inclui a Rua do Amparo, Quatro Cantos, Rua Bernardo Vieira de Melo, Rua de São Bento e Ladeira 15 de Novembro. O evento chega à sua 9ª edição neste Carnaval, contando com uma orquestra de frevo, bonecos gigantes do Sport, estandarte e alegorias.

“A troça teve sua primeira edição em 2016, pela necessidade que a gente notou de ter uma representação do maior clube do Nordeste no maior Carnaval do mundo, que é o de Olinda, onde já existia a troça do Santa Cruz”, enfatizou Renato Galvão, presidente da troça.

“O nosso hino já diz “Com o Sport eternamente eu estarei”, e logo no primeiro ano já foi um sucesso. E com os anos foi ficando cada vez melhor, e hoje é uma grande agremiação da cidade. A troça realmente pinta as ladeiras de vermelho e preto no domingo de Carnaval”, concluiu.

A troça sairá às ruas no mesmo dia em que o Sport entra em campo, na Ilha do Retiro, às 16h, para enfrentar o Decisão pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano.

O confronto, no entanto, será realizado com portões fechados por determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e do Ministério Público, por questões de segurança devido ao período da Festa de Momo na Região Metropolitana do Recife (RMR).

