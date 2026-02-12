A- A+

Carnaval Carnaval 2026: alvirrubros, tricolores e rubro-negros botam blocos nas ruas Enquanto os clubes dão uma pausa no futebol, os torcedores celebram nas ruas com as tradicionais troças de Náutico, Santa Cruz e Sport

Durante o período do maior Carnaval do mundo, as festas dos clubes do Trio de Ferro ganham as ruas de Recife e Olinda. A reportagem da Folha de Pernambuco listou os dias e horários dos blocos e troças, bem como as atrações deste ano, que começam a partir deste domingo (15).

Futebol e Carnaval são duas das maiores expressões populares do Brasil. Em Pernambuco, o estreitamento é ainda maior, basta observar os ritmos que costumam embalar as arquibancadas, sempre com influências das letras e das sonoridades do frevo e maracatu.

Náutico

O Bloco do Timbu Coroado agita o bairro dos Aflitos e a sede social do Náutico, neste domingo de Carnaval (15), com a concentração a partir das 8h. O tema deste ano homenageia um grande alvirrubro e artista pernambucano, o cantor Claudionor Germano.

Bloco do Timbu Coroado pinta as ruas do bairro dos Aflitos de vermelho e branco - Foto: Paulo Matheus/CNC

Com 92 anos de história, o mais antigo bloco de um time de futebol ainda em atividade em Pernambuco contará com dois palcos (palco externo gratuito) e um trio elétrico. O início será com Maracatu Elefante e orquestra de frevo para animar até às 10h30, horário em que o trio comandado por Nonô Germano, filho do homenageado, sairá pelas ruas do bairro. Os foliões interessados em participar podem comprar o ingresso de pista R$60 (sócio) e R$70 (não sócio). Camarotes R$260.

Sport

No mesmo dia, mas a partir das 12h, na frente da Sede do Homem da Meia-Noite, no Bonsucesso, em Olinda, a Troça Carnavalesca Futebolística e Cervejeira Eternamente Sport promete fazer a sua maior festa da história no ano em que completa dez anos da agremiação.

Troça Eternamente Sport leva a alegria rubro-negra às ladeiras de Olinda - Foto: Divulgação

O desfile será protagonizado pela orquestra Henrique Dias, contando com quatro bonecos gigantes, dois estandartes, bandeirões e bandeiras. A organização é feita totalmente por torcedores rubro-negros e a participação é gratuita para todos os simpatizantes.

Santa Cruz

Já na segunda-feira de Carnaval (16), também com concentração em frente à sede do Homem da Meia-Noite, saindo pontualmente às 9h14, a Troça Carnavalesca Mista Ofídica Etílica Erótica Minha Cobra comemora 20 anos de história.

Com alegoria gigante da Cobra Coral, a Troça Minha Cobra percorre as ruas do sítio histórico de Olinda - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Também contando com a presença da orquestra Henrique Dias, o cortejo deste ano segue acompanhado da tradicional alegoria da cobra gigante, além de estandartes e bandeiras corais.

Blocos e Troças dos Clubes Pernambucanos em Recife e Olinda

Timbu Coroado - 15/02 - 8h - Sede do Náutico nos Aflitos (92 anos)

Eternamente Sport - 15/02 - 12h - Sede do Homem da Meia-Noite (10 anos)

Minha Cobra - 16/02 - 9h14 - Sede do Homem da Meia-Noite (20 anos)



Veja também