Carol Santiago brilha no Mundial de Natação Paralímpica de Singapura

A pernambucana Carolina Santiago foi destaque no Mundial de Natação Paralímpica de Singapura, que terminou no último sábado (27). Ela conquistou cinco medalhas de ouro e uma de prata. Com tal desempenho, a nadadora manteve a invencibilidade nas suas principais provas.

Competidora da classe S12 (baixa visão), Carol subiu ao lugar mais alto do pódio nos 100m livre, nos 50m livre, nos 100m costas e no revezamento 4x100m medley 49 pontos (para atletas com deficiência visual). A prata foi conquistada no revezamento 4x100m livre 49 pontos, no qual o time brasileiro fez o tempo de 3min56s28.

“Participar de mais um Mundial pela seleção foi uma alegria imensa. Mais do que as medalhas, esse campeonato marcou o início da preparação para as Paralímpiadas de Los Angeles 2028. Cada prova, detalhe, experiência vivida vai servir de combustível na construção desse novo ciclo paralímpico. E não posso deixar de destacar o papel essencial do Time Pernambuco, que está comigo desde o início e tem sido fundamental em cada conquista”, destacou Carol.

Diante dos bons resultados, Carol chegou ao tricampeonato mundial nos 100m costas. Além disso, fez história ao alcançar o tetracampeonato invicta nos 50m e 100m livre, títulos conquistados ao longo das últimas edições de Mundiais de Natação Paralímpica, em Londres 2019, Ilha da Madeira 2022, Manchester 2023 e agora Singapura 2025.

