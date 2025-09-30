Ter, 30 de Setembro

Destaque

Carol Santiago brilha no Mundial de Natação Paralímpica de Singapura

Diante do desempenho, nadadora pernambucana manteve invencibilidade nas suas principais provas

Carol Santiago no pódio do Mundial de Natação Paralímpica, em SingapuraCarol Santiago no pódio do Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura - Foto: Wander Roberto/CPB

A pernambucana Carolina Santiago foi destaque no Mundial de Natação Paralímpica de Singapura, que terminou no último sábado (27). Ela conquistou cinco medalhas de ouro e uma de prata. Com tal desempenho, a nadadora manteve a invencibilidade nas suas principais provas.

Competidora da classe S12 (baixa visão), Carol subiu ao lugar mais alto do pódio nos 100m livre, nos 50m livre, nos 100m costas e no revezamento 4x100m medley 49 pontos (para atletas com deficiência visual). A prata foi conquistada no revezamento 4x100m livre 49 pontos, no qual o time brasileiro fez o tempo de 3min56s28.

“Participar de mais um Mundial pela seleção foi uma alegria imensa. Mais do que as medalhas, esse campeonato marcou o início da preparação para as Paralímpiadas de Los Angeles 2028. Cada prova, detalhe, experiência vivida vai servir de combustível na construção desse novo ciclo paralímpico. E não posso deixar de destacar o papel essencial do Time Pernambuco, que está comigo desde o início e tem sido fundamental em cada conquista”, destacou Carol.

Diante dos bons resultados, Carol chegou ao tricampeonato mundial nos 100m costas. Além disso, fez história ao alcançar o tetracampeonato invicta nos 50m e 100m livre, títulos conquistados ao longo das últimas edições de Mundiais de Natação Paralímpica, em Londres 2019, Ilha da Madeira 2022, Manchester 2023 e agora Singapura 2025.

