Natação Carol Santiago garante segundo ouro no Mundial de natação paralímpica Pernambucana faturou o primeiro lugar nos 100m borboleta S12, com o tempo de 1m05s68

Mais um ouro para a pernambucana Carol Santiago no Mundial de Natação Paralímpica, em Manchester, na Inglaterra. Nesta terça (1º), a nadadora ficou em primeiro lugar na prova dos 100m borboleta S12, com o tempo de 1m05s68 - na última segunda (31), ela já tinha pego o lugar mais alto do pódio nos 100m costas S12.



No masculino do 100m borboleta S12, Douglas Matera ficou em primeiro, com o tempo de 58s28. Já Lidia Cruz fez 1m29s43 no tempo final e ficou com a segunda posição nos 100m livre S4. Gabriel Bandeira também foi prata nos 100m costas S14.









Na prova dos 100m livre S6, Talisson Glock fez 1m04s73 e ficou com a prata. Daniel Mendes terminou com 1m05s14 e fechou o pódio com o bronze.

