Carol Santiago vence final dos 100m peito classe S12

A pernambucana Carol Santiago estreou com vitória nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, no Chile. A nadadora faturou a medalha de ouro nos 100m peito classe S12, com o tempo de 1min17s69. A venezuela Belkis Mota, que fez 1min29s80, ficou em segundo, e a argentina Nadia Baez, com 1min29s88, terminando em terceiro.

Carol ainda participará de três revezamentos e outras duas provas individuais, sendo os 100m livre S12 e 50m livre S13. Além dela, o Brasil também faturou mais pódios nesta tarde na natação. Gabriel Cristiano foi prata nos 100m livre S8. No 200m medley individual SM5, Esthefany de Oliveira conquistou o ouro. Lídia Cruz foi prata e Edênia Garcia ficou com o bronze nos 50m costas S4.

