A- A+

Esportes Carol Solberg sobre julgamento de mulheres atletas: 'Alguém pergunta ao pai com quem está o filho?' Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast 'Conversa vai, conversa vem', atleta fala dos desafios de conciliar maternidade e alta performance na carreira esportiva e reflete sobre a 'missão' de criar meninos livres do machismo

Bicampeã do circuito mundial de vôlei de praia, Carol Solberg falou sobre os desafios de ser mulher no esporte. Em entrevista ao videocast ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube e no Spotify, a atleta contou à jornalista Maria Fortuna como concilia maternidade e alta performance na carreira esportiva.

Mãe de José, de 13 anos, e de Salvador, de 11, ela refletiu sobre como mulheres são julgadas ao deixar os filhos em casa para irem atrás de seus sonhos.

Leia o trecho:

Seu filho José, correu o circuito mundial contigo enquanto o amamentava. Mas não é sempre que dá para levar as crias junto. E mãe que deixam os filhos em casa para ir atrás de seus sonhos são muito julgadas...

Muito. A quantidade de homens que têm filhos e ninguém pergunta aos pais: "Quem tá cuidando dos seus filhos?". Sempre digo a eles o quanto gosto do que estou fazendo. E o quanto morro de saudades deles. É difícil pra caramba. É ruim saber que estão sofrendo de saudade, me dói. Mas é a nossa vida. Eles nos verem correndo atrás dos nossos sonhos os faz serem outros meninos. Quem vão ser esses meninos com as suas parceiras, suas amigas? Estou indo trabalhar, fazer o que acredito. A culpa vem, me visita, e tu tento me livrar. Falo: "Não vou entrar nessa". Os homens sempre fizeram isso.

Mãe boa é mãe feliz, não é?

Pois é. Outra coisa legal da maternidade é a derrota e a vitória. Chega em casa e seu filho olha para você, não importa se ganhou ou perdeu. Quando perdi a Olimpíada... Estava lá naquele estádio gigante, em Paris, maior glamour... de repente, estava sentada no meio fio com os meninos correndo de um lado para o outro. Saí da vila, fui para o apartamento onde Fernando (Young, companheiro de Carol e pai dos meninos) estava com eles... Tinha que dar banho, tocar a vida. A maternidade te dá um bola pra frente, sabe? Não dá tempo de ficar se lamentando. É intenso, visceral, é de verdade. Amo estar com meus filhos e vivenciei isso. Minha mãe curtia muito estar com a gente. Viajava e nos carregava a quando dava e, quando não dava, estava tudo certo. Tinha certeza que estava correndo atrás dos sonhos dela.

Pensa sobre a responsabilidade de criar pessoas, principalmente, meninos, mais bacanas?

Muito. Principalmente o José, que tem 13 anos. Ele está andando de ônibus. Uma noite estava grilado... Foi assaltado uma vez. Falei pra ele: "Você sentiu esse medo... tem noção que, para as meninas, andar de ônibus não é só esse medo? É o medo de ser abusada, estuprada. Tenho quase 40 anos e continuo tendo medo de homem. Se ando numa rua, se entro no Uber, estou preocupada. Sinto medo de homem o tempo inteiro. Estou muito preocupada, falo o tempo inteiro, sinto uma responsabilidade gigante. Não basta ser o cara que não vai fazer, quero que combata, que tenha coragem de se indispor com seus amigos. Não dá mais para participar disso, nem ouvir. Também precisamos tirar a armadura, fazê-los entender que devem botar os sentimentos para fora, chorar... Tem que lavar o prato, arrumar a cama... É uma missão. Morro de medo de estar me escapando coisas.

O fato de verem a mãe tomando decisões e o pai cuidando também ajuda a construir um imaginário de admiração pela mulher e mostrar que a responsabilidade por eles vem do masculino também...

Fernando é megaparceiro. Temos uma relação maneira de dividir totalmente as funções em casa. Não tem diferença. A gente atua junto em casa em tudo, é bem dividido, e os meninos percebem. Fernando é apaixonado pelo trabalho dele, mas muitas vezes a gente tem que compor. Ele tem que abrir mão de alguma coisa por conta do meu trabalho para nossa criação dos meninos. Quando eu tinha que ficar muito tempo no Mundial, ele abria mão de coisas dele para viajar com os dois, levá-los para me ver.

Tem uma coisa bacana de ele falar para os meninos: "Têm noção que sua mãe está indo atrás do sonho dela?". Valoriza, sabe? Isso é muito lindo. E até a coisa do sonho olímpico é um sonho junto, todo mundo participando, vibrando.

Veja também