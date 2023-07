Carolina Rodrigues e Beatriz Bezerra são convocadas para Sul-Americano Juvenil de Natação

A- A+

As atletas pernambucanas Carolina Rodrigues e Beatriz Bezerra, da AABB Recife, foram convocadas, pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos para a disputa do Campeonato Sul-Americano Juvenil, que será disputado em Buenos Aires, na Argentina.

A dupla foi convocada após as realizações dos Campeonatos Brasileiros de categoria, no início do mês de julho. No Campeonato Brasileiro Juvenil, Carolina Rodrigues conquistou duas medalhas de prata (400m e 800m livre) e duas medalhas de bronze (100m e 200m livre) no juvenil 1. Ela também foi convocada para a disputa do Gymnasíade 2023, que será entre 17 e 27 de agosto, no Rio de Janeiro.

Já Beatriz Bezerra foi a grande destaque da equipe da AABB-Recife no Campeonato Brasileiro Junior com quatro medalhas: duas medalhas de ouro (50m livre e 100m borboleta), uma de prata (100m livre) e uma de bronze (200m borboleta).

O Sul-Americano Juvenil de Natação será entre os dias 16 e 20 de setembro, no Parque Olímpico de la Juventud, em Buenos Aires.

