Caroline Wozniacki vence em Montreal em sua volta às quadras três anos depois

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do ranking mundial, mostrou um jogo de alto nível nesta terça-feira (8) ao derrotar a australiana Kimberly Birrell no WTA Montreal Open, em seu retorno às quadras após uma pausa de três anos e meio.

Wozniacki, de 33 anos, derrotou a australiana, atual número 115 do mundo, por 2 sets a 0 com parciais de 6-2 e 6-2, no regresso à atividade profissional que não exercia desde 2020, período em que deu à luz duas vezes e também se tornou comentarista de televisão.

A dinamarquesa se retirou em janeiro daquele ano, após perder na terceira rodada do Aberto da Austrália, torneio que venceu em 2018.

Wozniacki havia anunciado em junho que voltaria ao circuito e recebeu convites especiais para disputar o WTA-1000 em Montreal e Cincinnati na próxima semana, antes do US Open, onde foi vice-campeã em 2009 e 2014 e que começa no fim de agosto.

Antes de seu afastamento em 2020, a tenista conquistou 30 títulos e venceu 635 partidas, além de passar 71 semanas no topo do ranking feminino.

Na segunda rodada, ela vai enfrentar a vencedora da partida entre a tcheca Marketa Vondrousova e a egípcia Mayar Sherif.

Argentino Etcheverry é eliminado em Toronto

Já no Toronto Masters 1000, o argentino Tomás Etcheverry foi eliminado na primeira fase ao perder para o americano Sebastián Korda por 6-3, 6-2, em uma hora e 12 minutos.

Korda enfrentará na próxima partida o vencedor do duelo entre o croata Borna Coric, 14º cabeça-de-chave, e o australiano Alexandar Vukic.

Resultados desta terça-feira no Canadá:

Feminino (WTA 1000 de Montreal)

Primeira rodada:

Danielle Collins (EUA) x Elina Svitolina (UCR) 6-2, 6-2

Yulia Putintseva (CAZ) x Bernarda Pera (eua) 6-3, 6-4

Caroline Wozniacki (DIN) x Kimberly Birrell (AUS) 6-2, 6-2

Daria Kasatkina (RUS/N.10) x Elise Mertens (BEL) 6-4, 6-2

Alycia Parks (EUA) x Lauren Davis (EUA) 7-5, 4-6, 6-2

Liudmila Samsonova (RUS/N.15) x Katerina Siniaková (CZE) 4-6, 6-2, 6-3

Masculino (Masters 1000 de Toronto):

Primeira rodada

Marcos Giron (EUA) x Emil Ruusuvuori (FIN) 7-6 (7/4), 7-6 (8/6)

Sebastian Korda (EUA) x Tomás Etcheverry (ARG) 6-3, 6-2

Andy Murray (GBR) x Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 (7/3), 6-0

Mackenzie McDonald (EUA) x Aslan Karatsev (RUS) 6-3, 6-4

