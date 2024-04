A- A+

Futebol Carpini não resiste à pressão no São Paulo e é o primeiro técnico a cair no Brasileirão Treinador vinha tendo seu trabalho contestado pela torcida desde o Campeonato Paulista

Caiu o primeiro técnico do Brasileirão. Em anúncio feito nas redes sociais, o São Paulo comunicou a saída do treinador Thiago Carpini na tarde desta quinta-feira (18), após derrota para o Flamengo por 1 a 0, na quarta-feira (17).

Carpini chegou ao São Paulo no início do ano após a saída de Dorival Jr. para comandar a Seleção Brasileira. O treinador se destacou depois do bom trabalho feito pelo Juventude, na última temporada, quando conseguiu o acesso à Primeira Divisão.

O técnico deixa o São Paulo após 18 jogos no comando do time. Carpini teve sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, rendendo um aproveitamento de 50% na temporada. Em sua passagem, o treinador conseguiu um título da Supercopa contra o Palmeiras e a quebra de um tabu para o Corinthians ao conseguir vencer o rival em sua arena pela primeira vez em dez anos.

Contudo, a queda nas quartas de final para o Novorizontino, no Paulistão, e o começo irregular no Brasileirão, com duas derrotas nos dois primeiros jogos, pesaram na demissão do treinador.

A diretoria do São Paulo anunciou Milton Cruz, que tem passagens por Sport e Náutico, como treinador interino até o anúncio do novo técnico.

Pelo segundo ano consecutivo, o São Paulo demite um treinador no começo do Brasileirão. Na temporada passada, o ídolo do clube Rogério Ceni também caiu de forma precoce, sendo demitido após a 1ª rodada do campeonato.

