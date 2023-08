A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA Carrasca do Brasil na Copa, Jamaica passou para as oitavas sem sofrer gols e marcando apenas uma vez A seleção brasileira foi eliminada apoós empate em 0 a 0 com as caribenhas

O futebol, de tempos em tempos, reserva grandes reviravoltas. Um grande exemplo disso, para a tristeza dos brasileiros, ocorreu nesta quarta-feira (02), com empate entre Brasil e Jamaica por 0 a 0, pela terceira rodada do Grupo F da Copa do Mundo, que resultou na eliminação brasileira no torneio.

Ainda assim, apesar da grande surpresa que uma eliminação do Brasil em fases de grupo de qualquer torneio sempre cause, mais um belo roteiro foi escrito: a Jamaica, que participa pela segunda vez da Copa do Mundo, conquistou uma vaga nas oitavas de final. A classificação, inclusive, vem de maneira inusitada, já que nos três primeiros jogos da primeira fase, as jamaicanas avançaram sem sofrer nenhum gol e tendo marcado apenas uma vez.

Retrospecto da Jamaica na Copa do Mundo

A trajetória da Jamaica na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia começou com o embate com a poderosa França, no dia 23 de julho. Apesar do clima de tensão que acompanhava a partida, o placar terminou zerado. O empate representou um começo ruim para as francesas, favoritas, mas também foi um belo início das jamaicanas, que seguraram a pressão e garantiram o primeiro ponto.

Já na segunda rodada, a Jamaica enfrentou o Panamá, pior equipe do grupo, e lutou bastante para vencer a partida, por 1 a 0. O gol, de Alysson Swaby, foi o único da seleção nesta primeira fase.

O jogo seguinte, contra o Brasil, era o mais decisivo de todos. A Jamaica, que não só perdeu para a seleção brasileira por 3 a 0 em 2019, na sua primeira Copa, como também havia sido eliminada naquela edição perdendo todos os três jogos, desta vez, precisava apenas de um empate para se classificar e "acertar as contas". Com a boa defesa das caribenhas, alinhada à falta de eficiência brasileira, o jogo terminou em 0 a 0, com lágrimas para as brasileiras e gritos de alegria das jamaicanas.

Agora, a Jamaica terá pela frente a primeira colocada do Grupo H, formado por Alemanha, Colômbia, Marrocos e Coreia do Sul, ainda indefinido. Para as oitavas de final, primeira da história do país na Copa do Mundo Feminina, as jamaicanas tentam esrever ainda mais capítulos especiais nos livros do futebol e, por terem passado de fase em um grupo que tinha Brasil e França, avançar ainda mais é bem possível.



