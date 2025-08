Carrascal revela sonho antigo ao vestir a camisa do Flamengo: 'Melhor decisão'

A chegada de Jorge Carrascal ao Flamengo foi cercada por impasses, espera e uma dose considerável de estresse. Mas, para o meio-campista colombiano, cada segundo valeu a pena. Em sua apresentação oficial, nesta segunda-feira, o reforço rubro-negro deixou claro que a decisão de trocar a Rússia pelo Brasil foi rápida, convicta e carregada de emoção. "Nunca duvidei nem dois segundos em tomar a decisão de vir. Para mim era um sonho jogar na liga brasileira, por meu estilo de jogo. Creio que tomei a melhor decisão."

Carrascal assinou contrato por quatro temporadas e está liberado para atuar a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo enfrentará o Mirassol, no Maracanã. Ele só perderá agora o duelo com o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.Durante sua fala, o colombiano foi transparente ao relatar a ansiedade que envolveu o processo. "Foi um momento de emoção, mas também de muito estresse. Eu estava na seleção e me deram a notícia, disse sim sem pensar. Fechamos as portas para outras ofertas. Fui o primeiro a conversar e o último a chegar", brincou, com um sorriso que misturava alívio e euforia.A escolha pelo Flamengo, segundo ele, foi natural. Além da grandeza do clube, Carrascal revelou que conversou com nomes conhecidos do futebol sul-americano, como Berrío, Jhon Arias e Borré, todos entusiasmados com sua decisão. "Todos me disseram para me divertir. Falaram que é um futebol competitivo, parecido com minhas características. Isso me deixou tranquilo", afirmou.