Carrasco do Vasco fez tratamento com próprio sangue para se recuperar de lesão em tempo recorde

O grande personagem da classificação do Boca Juniors para a final da Copa Sul-Americana foi Leandro Paredes. O meio-campista anotou o terceiro gol da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã, na última terça-feira (20), tento que garantiu a vaga dos argentinos na final do torneio continental.

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Porém, para se tornar o herói, o jogador precisou passar por um tratamento com o próprio sangue para estar apto para o duelo contra a equipe carioca. O volante sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita há onze dias, no jogo contra o Instituto Córdoba, no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Argentino.Lesões desse tipo levam em torno de quatro a seis semanas para a recuperação. Porém, o camisa 5 optou por um tratamento alternativo para estar à disposição do Boca Jrs. no confronto decisivo contra o Vasco, no Rio de Janeiro.Paredes foi submetido ao tratamento conhecido como PRP (plasma rico em plaquetas). Poucos dias após sofrer a lesão, o jogador passou por um procedimento no qual foram coletados sangue e algumas partículas de células-tronco, posteriormente levados a uma centrífuga.O processo teve como objetivo separar os glóbulos vermelhos dos brancos e concentrar as plaquetas responsáveis pela recuperação, aumentando sua concentração em até cinco vezes. Após a preparação, o plasma foi injetado na coxa do atleta.O tratamento apresentou resultado e, apesar de não poder atuar durante os 90 minutos, Leandro Paredes foi relacionado e ficou no banco de reservas até ser acionado aos 12 minutos do segundo tempo. O volante entrou em campo e, aos 43 minutos, marcou o gol que garantiu ao Boca Juniors uma vaga na final da Copa Sul-Americana.