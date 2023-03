A- A+

Posicionamento Carreras se posiciona sobre antecipação do jogo contra o Íbis e defende Enderson: "Crítica justa" O atual Vice-presidente de Competições do Leão explicou o motivo do jogo da primeira rodada ter sido adiado

Atual Vice-presidente de Competições do Sport, Augusto Carreras se pronunciou, na última quarta-feira (01), após a vitória contra o Íbis, sobre a antecipação da partida, que estava marcada para o dia 19 de março. O dirigente rubro-negro também defendeu o treinador Enderson Moreira de falas do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho.

"A gente queria dizer que todo campeonato tem uma tabela prévia. E essa tabela tem a definição de todas as datas e jogos. É lógico que quando você disputa mais de uma competição, é natural que hajam alterações. Entretudo alterações que venham com antecedência, com encaixe dentro da programação que qualquer elenco com um mínimo de planejamento precisa", iniciou Carreras. "O Adiamento do jogo na primeira rodada não foi por vontade ou solicitação do Sport. Aconteceu por falta de campo para jogar. O campo da Ilha do Retiro não tinha condições. Fomos até a Arena de Pernambuco que também não tinha. Procuramos o estádio do Náutico e isso teria que passar pelo conselho do clube. Solicitamos ao Santa Cruz o estádio para jogar no Arruda, o presidente do clube disse que cederia sem problema, mas o Santa estava disputando a prévia da Copa do Nordeste e tinha jogo marcado para a mesma data", completou.

A partida que foi disputada ontem (01) e terminou com a goleada do Sport tinha sido marcada previamente para o dia 19 deste mês. A antecipação, de acordo com Carreras, "sem nenhuma justificativa plausível", aconteceu no sábado antes do confronto contra o Caruaru city.

Na coletiva pós-jogo contra o Caruaru City, o treinador Enderson Moreira foi enfático nas críticas em relação a antecipação do duelo.

"É decepcionante quando participamos de um campeonato profissional, mas com posturas amadoras. Não há justificativas para um jogo que estava marcado para o dia 19 ser antecipado assim. Um absurdo. Futebol amador já geraria confusão com algo assim. Tem pessoas que contribuem para o campeonato estadual não ser tão atrativo, interessante”, reclamou o técnico.

Nesta semana, em resposta ao posicionamento de Enderson, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, em entrevista à Rádio Jornal, classificou a fala do treinador como uma "atitude irresponsável e de moleque" e afirmou que o Sport não poderia reclamar por ser o clube mais "beneficiado" pela FPF.

Augusto Carreras defendeu Enderson e o direito do clube de reclamar. Segundo o dirigente, as críticas foram justas.

"O Sport Club do Recife acha completamente descabida as declarações feita pelo presidente da Federação. Fizemos um crítca justa, no direito do clube de criticar a organização da tabela e antecipação de um jogo (...) Nós reiteramos essa crítica e reiteramos o apoio à diretoria do clube e ao técnico. Achamos desproporcional a reação tida pelo presidente da FPF, do qual a gente tem o maior respeito, tenho uma relação pessoal com ele, inclusive, e sempre que precisamos dele junto a CBF fomos ajudados", disse Carreras.

