Carro capota 12 vezes após acidente em prova na Argentina; vídeo

A etapa da TC Pick Up, realizada no autódromo Roberto Mouras, em La Plata, na Argentina, neste domingo, terminou sob bandeira amarela e com o carro de segurança na pista. No entanto, o resultado da corrida já havia deixado de ser o foco. As atenções se voltaram ao trabalho da equipe médica, que precisou agir rapidamente após um impressionante acidente envolvendo o piloto Agustín Martínez.

O piloto de 22 anos perdeu o controle de sua Ford Ranger após um toque com a Hilux de Nicolás Impiombato, em acidente que acabou envolvendo também com Matías Frano, na reta principal do circuito. O veículo de Martínez decolou e capotou doze vezes antes de parar. A estrutura tubular da caminhonete ficou completamente exposta após o impacto, em uma cena que causou apreensão entre os presentes.

Apesar da gravidade do acidente, o piloto foi retirado consciente e sinalizou com os polegares para cima, indicando que estava fora de perigo. Ele foi imobilizado em uma maca e encaminhado à Clínica Bazterrica, em Buenos Aires, onde passou por exames. Segundo comunicado da ACTC (Associação de Corredores de Turismo Carretera), Martínez sofreu politraumatismos, mas está em condição estável.



Veja o vídeo:

TREMENDO VUELCO DE AGUSTÍN MARTÍNEZ EN LAS PICK UP



El entrerriano se tocó con Matías Frano durante la Final en La Plata y sufrió un duro impacto.



️ Audio y video: MotorPlay#TCPickUp #LaPlata pic.twitter.com/7u3fbTO9JW — Campeones (@Campeonesnet) June 29, 2025

O acidente ocorreu a duas voltas do fim da prova, quando quatro carros disputavam a nona posição. Após análise dos comissários, Frano foi excluído da corrida, considerado responsável pela manobra que desencadeou as colisões.

Testemunhas relataram que a caminhonete de Martínez quase atingiu o piloto uruguaio Mauricio Lambiris. A corrida foi encerrada na 19ª volta, com Agustín Canapino (Chevrolet S10) garantindo a vitória — a primeira dele na categoria. Mariano Werner (Toyota Hilux), segundo colocado, parou na pista para verificar a situação de Martínez. Outros pilotos, como Gastón Mazzacane, também demonstraram preocupação e buscaram informações por rádio.

“Agustín está bem. Foi levado à Clínica Bazterrica, na capital, para exames e tomografias, a fim de descartar lesões mais graves. Ele está consciente, com sinais vitais normais e responde bem. Queixa-se de dores de cabeça, mas esteve consciente o tempo todo”, informou um dos médicos, em declaração ao site SoloTC.

