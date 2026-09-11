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AUTOMOBILISMO Carro da Fórmula 2 fica em chamas após batida no muro em treino livre do GP da Espanha; veja Piloto escapou ileso após conseguir saltar do carro em chamas

Grande Prêmio da Espanha, em Madri, estreia neste final de semana na Fórmula 1. Porém, o novo circuito, o Madring, vem ganhando repercussão por seu trajeto difícil e que promete ser desafiador para os pilotos da principal categoria do automobilismo.





Neste cenário, durante os treinos da Fórmula 2, categoria de acesso à Fórmula 1, nesta sexta-feira, 11, o carro do piloto tailandês Tasanapol Inthraphuvasak pegou fogo após bater nas barreiras na curva 19. O piloto escapou ileso ao conseguir saltar do carro em chamas.



A sessão, porém, precisou ser interrompida com bandeira vermelha enquanto os fiscais se dirigiam ao local para controlar e apagar o incêndio.

VÍDEO: Batida de Tasanapol Inthraphuvasak no treino livre da F2. Seu carro pegou fogo, mas ele saiu ileso.



O acidente causou uma extensa bandeira vermelha.pic.twitter.com/ZjP87XwOrK — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 11, 2026



Madri é a nova sede do Grande Prêmio da Espanha, que, desde a década de 1990, era realizado no Circuito de Barcelona-Catalunha Nesta sexta-feira, acontecem os primeiros treinos livres da Fórmula 1 no novo circuito.



Na parte da manhã, George Russell liderou a primeira sessão. O inglês da Mercedes registrou 1min34s077 em sua melhor volta no treino que abriu o GP da Espanha. Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton completaram o top 3, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 11ª colocação.

George Russel liderou a sessão. Foto: Thomas Coex / AFP



A segunda sessão está prevista para esta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília). Já no sábado, 12, às 11h (horário de Brasília), será realizada a classificação, enquanto a corrida acontecerá no domingo, 13, às 10h (horário de Brasília).

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