A- A+

REINO UNIDO Carro de R$ 46 milhões que pertenceu a Hamilton fica destruído após acidente com novo dono Motorista saiu ileso da batida; fotógrafo especializado publicou imagem do veículo danificado

O Pagani Zonda 760 LH que pertenceu a Lewis Hamilton ficou seriamente danificado após um acidente envolvendo o novo dono em Conwy, no Reino Unido. O veículo, considerado raro, era do astro da Fórmula 1 até o ano passando, quando foi vendido por 8,5 milhões de libras (equivalente, na cotação atual, a R$ 46 milhões), de acordo com o jornal "The Sun".

O supercarro havia sido feito especialmente para o piloto britânico, que o adquiriu por 1,6 milhão de libras (R$ 8,7 milhões) há sete anos. No entanto, agora precisará passar por um amplo conserto após uma batida no túnel Penmaenbach, na via expressa A55, conforme revelou o fotógrafo especializado Ethan Gale. Ele publicou imagens de como o veículo ficou após o acidente.

"Dia muito triste no mundo do automobilismo esta noite. Um carro que eu nunca pensei que veria. Desde que vi no YouTube andando em Mônaco, sempre foi um carro dos sonhos para marcar na lista. No final da tarde, este Pagani Zonda 760 LH, anteriormente propriedade de Lewis Hamilton, bateu no túnel Penmaenbach, Conwy. Espero que o carro seja totalmente restaurado e volte às estradas no futuro", escreveu o profissional, no Instagram.

Ethan Gale explicou aos seguidores que o novo dono do veículo saiu ileso da batida, porém "abalado".

"O que exatamente aconteceu é um mistério. Mas os rumores são: acelerou no túnel e perdeu o controle, bateu na parede e girou. Mas o principal é que o dono está bem. Os carros podem ser consertados; a vida das pessoas, não pode", escreveu o fotógrafo.

O carro roxo foi encomendado pessoalmente por Lewis Hamilton a Horacio Pagani. Segundo o "The Sun", o modelo é capaz de atingir 436 km/h e pode ir de 0 a 96 km/h em menos de três segundos.

Lewis Hamilton posa com supercarro raro que vendeu por R$ 46 milhões (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com o tabloide britânico, em 2015, Hamilton bateu com o supercarro em outros três veículos que estavam estacionados em Monte Carlo. Na ocasião, o astro do automobilismo disse perdeu o controle por causa da falta de sono.

"Foi resultado de muita festa e pouco descanso por uma semana e meia. Estou um pouco esgotado", afirmou ele, na época, segundo o jornal.

Veja também

Contratação Novo reforço do Vasco, Payet é recebido por cerca de 5 mil torcedores no aeroporto