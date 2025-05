Carro é incendiado em Paris após o PSG conquistar o título da Liga dos Campeões; veja o vídeo

A- A+

Um carro foi incendiado em Paris, na França, durante as comemorações do título do PSG da Liga dos Campeões na Europa, neste sábado (31). Veja o vídeo:

Carro é incendiado em Paris, na França, durante as comemorações dos torcedores do PSG pela vitória do clube na UEFA Champions League.pic.twitter.com/mxOoP3hQss — Eixo Político (@eixopolitico) May 31, 2025

Além do fogo, também foi registrado confronto entre policiais e torcedores do PSG nas ruas da capital francesa.

Confrontos entre policiais e torcedores do PSG são registrados em Paris após a vitória do time francês na UEFA Champions League.



pic.twitter.com/kpqSZCQ3Q0 — Eixo Político (@eixopolitico) May 31, 2025

Antes do jogo, torcedores do PSG e Inter de Milão já tinham protagonizado uma briga em um trem de Munique, na Alemanha, local onde foi realizada a partida.

PSG campeão

O PSG se tornou campeão da Liga dos Campeões após vencer a Inter de Milão pelo placar de 5 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Hakimi, Doué (2x), Kvaratskhelia e Mayulu.

