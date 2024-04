Carro que pertenceu ao ídolo Ayrton Senna é colocado à venda por R$ 3,1 milhões

A- A+

Os fãs do falecido piloto Ayrton Senna agora podem tentar adquirir um veículo que foi do tricampeão da Fórmula 1 e maior ídolo do automobilismo nacional. Colocado à venda por 500 mil libras (ou seja, R$ 3,1 milhões), o Honda NSX de 1991 conta com um motor V6 e 273 cavalos de potência.

Veloz, o automóvel alcança 100 km/hora em cerca de cinco segundos, podendo correr até os 265 km/h. Durante a época que esteve em Portugal, Senna ganhou o carro de presente da montadora que fornecia motores para a McLaren. Atualmente, o Honda NSX acumula 62 mil quilômetros rodados.

Após a morte de Ayrton Senna, em Imola, San Marino, em 1994, o Honda NSX que pertencia a ele foi comprado por uma concessionária da Honda, em Portugal. Em 2013, um homem comprou o carro vermelho por cerca de 110 mil libras (R$ 701 mil, na cotação atual).

O modelo foi usado por Senna no circuito de Suzuka, no Japão, nos anos 90. Além disso, na cor preta, outra unidade foi presenteada ao falecido piloto e está no Brasil.

Em uma exposição que homenageia a carreira do ídolo do automobilismo, o veículo será levado ao Circuito de Silvestone, na Inglaterra. Entre os dias 23 e 25 de agosto, amostra relembra Ayrton Senna após 30 anos de seu falecimento.

Veja também

Tragédia Jogador de 23 anos morre após se chocar com muro que cercava o campo na Argentina