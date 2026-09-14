Seg, 14 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda14/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Esportes

Carros perdem controle nos boxes e quase atropelam mecânicos durante corrida nos EUA; vídeo

Acidente na O'Reilly Auto Parts Series deixou integrantes de equipes a centímetros de serem atingidos; três pilotos abandonaram a prova

Reportar Erro
Acidente na O'Reilly Auto Parts Series Acidente na O'Reilly Auto Parts Series  - Foto: The CW Sports/Reprodução

Integrantes de equipes da NASCAR escaparam por pouco de um grave acidente nos boxes durante a noite de sábado (12), no World Wide Technology Raceway at Gateway, em Illinois, nos arredores de St. Louis, nos Estados Unidos. Carros que se dirigiam à área para abastecimento e troca de pneus rodaram e avançaram perigosamente em direção aos mecânicos.

Veja:


Acidente interrompe corrida
A prova era válida pela O’Reilly Auto Parts Series, segunda principal divisão da NASCAR, abaixo da Cup Series. A categoria reúne carros de alto desempenho em circuitos ovais e, durante as paradas nos boxes, os integrantes das equipes trabalham próximos à pista para trocar pneus e realizar ajustes nos veículos.

O momento mais perigoso ocorreu durante a parada do carro nº 19, da Joe Gibbs Racing, pilotado por Brent Crews. O veículo nº 88, de Rajah Caruth, rodou e atingiu um dos integrantes da equipe. Na sequência, o carro nº 87, de Nick Sanchez, também perdeu o controle e passou a centímetros de Bryan Backus, que trocava o pneu traseiro direito.

Backus, o carregador de pneus Brad Donaghy e o operador do macaco Matt Wilps perceberam o risco e se deslocaram para a parte dianteira do carro. Apesar da proximidade da colisão, os integrantes conseguiram escapar e retornaram ao trabalho depois que a situação foi controlada.

 

Leia também

• Acidente com ônibus com turistas holandeses deixa mortos e feridos na Suíça

• Acidente com caminhão derruba postes, deixa um ferido e afeta trânsito em Boa Viagem, no Recife

• Acidente de ônibus deixa 22 mortos no Egito

— Nossa, que sorte a deles! Foi por pouco que deu errado. Eles estavam de costas, nem perceberam o que estava acontecendo — afirmou Jamie McMurray, ex-piloto e analista da CW Sports.

A colisão provocou um engavetamento na entrada dos boxes e levou à interrupção da prova com bandeira vermelha. Sanchez, Harrison Burton e Jeremy Clements não conseguiram continuar na corrida por causa dos danos nos carros.

Piloto atribui confusão à entrada nos boxes
Caruth afirmou que o acidente teria começado quando o carro de Crews entrou de forma inadequada em seu espaço nos boxes, obrigando os competidores que vinham atrás a reduzir a velocidade.

— É extremamente estreito e, onde fica a linha de compromisso, a largura da área dos boxes é muito pequena, então não me surpreende que isso tenha acontecido — disse Caruth.

A apresentadora da NASCAR Kim Coon classificou o episódio nas redes sociais como "a coisa mais assustadora que já vi nos boxes". O integrante de equipe de pit stops Bozi Tatarevic também chamou atenção para o risco enfrentado pelos mecânicos e destacou que Backus escapou por pouco de ser atingido.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter