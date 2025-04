A- A+

Sport Através de carta, presidente do Sport revela cobranças por resultados melhores Em documento enviado aos conselheiros, Yuri Romão mostrou insatisfação com momento do time na temporada

Em meio ao mau momento do Sport na temporada, o presidente do clube, Yuri Romão, se pronunciou através de carta enviada aos conselheiros do clube nesta terça-feira (22). Entre os pontos apresentados no documento, o mandatário afirma que tem realizado cobranças ao elenco e à comissão técnica por resultados melhores.

Após cinco jogos disputados na Série A, o Sport amarga a lanterna da competição, com um ponto, e é o único clube que ainda não triunfou nesta edição do campeonato. Ao todo, o Leão soma sete partidas sem vencer em 2025.

"Quem me conhece sabe que não sou omisso, que não tenho problemas em tomar decisões. Até pela minha origem sertaneja, gosto de “partir para cima” dos problemas para resolvê-los", pontua Yuri Romão em trecho da carta.

"Nos últimos dias, eu e o nosso VP de Futebol, Guilherme Falcão, além de nosso Diretor Executivo, André Figueiredo, realizamos uma série de reuniões com o técnico Pepa e com vários atletas do elenco. Nessas conversas, apresentamos de forma clara os pontos que nos preocupam e fomos prontamente compreendidos", segue.

Ainda segundo o presidente rubro-negro, após conversas com jogadores e membros da comissão técnica, ficou claro para a diretoria que não há problema de relacionamento no elenco. Além disso, Romão enfatiza que "o grupo está fechado, buscando virar essa chave. Isso nos dá tranquilidade em saber que todos estão remando para o mesmo lado, com foco e união".

Com a necessidade de dar a volta por cima no Brasileiro, o Sport volta a entrar em campo pela competição no próximo sábado (26). Na ocasião, o Rubro-negro recebe o Fortaleza, às 20h, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada. Enquanto o time de Pepa é o último colocado, os cearenses ocupam a 14ª posição, com cinco pontos.

Confira a carta de Yuri Romão na íntegra

Caros amigos do Conselho;

Me dirijo a vocês hoje com o intuito de trazer a transparência necessária que o momento exige.

Além presidente do Sport Club do Recife, é importante lembrar que sou um torcedor apaixonado pelo nosso Leão. Quem me conhece sabe que não sou omisso, que não tenho problemas em tomar decisões. Até pela minha origem sertaneja, gosto de “partir para cima” dos problemas para resolvê-los.

Assim como cada um de vocês, estou insatisfeito com o momento que atravessamos na Série A do Campeonato Brasileiro.

O desempenho recente em campo, além dos erros de arbitragens que nos custaram valiosos pontos, ainda não traduziu tudo aquilo que o atual elenco pode nos oferecer e o que se exige para um clube da grandeza do Sport.

No entanto, quero deixar claro que essa insatisfação não combina com inércia. Pelo contrário, nos últimos dias, eu e o nosso VP de Futebol, Guilherme Falcão, além de nosso Diretor Executivo, André Figueiredo, realizamos uma série de reuniões com o técnico Pepa e com vários atletas do elenco. Nessas conversas, apresentamos de forma clara os pontos que nos preocupam e fomos prontamente compreendidos.

Há, por parte de todos no departamento, começando por mim, passando pela diretoria e terminando na comissão técnica e nos jogadores, um reconhecimento do que se precisa melhorar, e a vontade de se fazer mais e melhor.

Destaco que ouvimos de todos um compromisso genuíno de virar essa página. As respostas que recebemos do grupo nos dá confiança de que há, de fato, o comprometimento, há entrega, profissionalismo, e há um senso de urgência compartilhado. Isso é bom. Mostra o quanto todos nós estamos bastante incomodados. Não há acomodação.

Quero também assegurar a vocês que não existe qualquer tipo de problema de relacionamento no elenco. O ambiente entre os jogadores, e entre eles e a comissão técnica, é saudável e respeitoso. Extremamente harmonioso. O grupo está fechado, buscando virar essa chave. Isso nos dá tranquilidade em saber que todos estão remando para o mesmo lado, com foco e união.

Seguimos atentos, vigilantes e atuantes, porque o Sport é maior que qualquer momento difícil. Contamos com o apoio e a confiança de todos vocês para, juntos, superarmos essa fase adversa e recolocarmos o nosso futebol no caminho das vitórias.

Saudações rubro-negras!!

Veja também