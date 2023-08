A- A+

Futebol Cartão amarelo recebido em aposta casada iniciou investigação contra Lucas Paquetá Pessoas próximas ao meia do West Ham e da Seleção Brasileira teriam feito as apostas

Meia do West Ham e da Seleção Brasileira, Lucas Paquetá viu a carreira ganhar um capítulo negativo nesta sexta-feira (18). O jogador está sendo investigado por envolvimento com apostas esportivas. A Federação Inglesa de Futebol (FA) apura uma denúncia sobre uma aposta onde o atleta recebeu um cartão amarelo. A CBF vai procurar se informar sobre os detalhes do caso do jogador.

A investigação iniciou a partir de um grande volume de apostas casadas envolvendo duas partidas disputadas no mesmo dia: uma pela Premier League e outra por LaLiga. Na Espanha, o jogador advertido com cartão amarelo foi o brasileiro Luiz Henrique, atacante do Bétis. Na oportunidade, os dois brasileiros foram advertidos.

As partidas aconteceram em abril. Na Inglaterra, o West Ham ficou no 1x1 com o Aston Villa, e Paquetá foi advertido no segundo tempo. Na Espanha, Luiz Henrique entrou aos 12 minutos da segunda etapa diante do Villareal e recebeu o amarelo aos 43.

O detalhe que chama atenção é que as apostas foram feitas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no site da Betway - patrocinadora do West ham -, em contas que seriam de pessoas próximas a Paquetá e Luiz Henrique.

Nesta sexta-feira, durante a convocação da Seleção Brasileira para os primeiros jogos das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, contra Bolívia e Peru, o técnico Fernando Diniz afirmou que Paquetá estaria na lista. No entanto, preferiu cortar o meia como uma forma de preservação. Luiz Henrique, por sua vez, também seria chamado para defender a seleção olímpica e foi descartado.

Após a denúncia, o Manchester City, clube que estava negociando a contratação de Paquetá, desistiu momentaneamente do acerto, aguardando o desenrolar das investigações. Na Inglaterra, atletas são proibidos de fazerem apostas, estando ou não envolvidos nos jogos apostados.

