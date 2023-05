"Cartão amarelo sempre foi manipulado", fala Enderson para comentar suspensão de Cariús

A- A+

Depois da derrota para o São Paulo, na noite dessa quarta-feira (17), na Ilha do Retiro, o técnico Enderson Moreira teve que falar sobre a ausência de Igor Cariús. O lateral-esquerdo do Sport ficará fora de combate por 30 dias, após o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha, determinar a suspensão de oito atletas envolvidos na Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

O treinador lamentou ter um jogador do Sport envolvido neste tema. Contudo, fez referência a outra situação que acontece no futebol para falar sobre o assunto: a dos atletas que forçam cartões para ficarem suspensos em determinadas situações.

"O cartão amarelo sempre foi manipulado durante toda existência dele. Por jogadores, comissão técnica... Quando tem dois cartões, vai tomar o terceiro para ficar fora do próximo jogo. O cartão não altera o resulado do jogo. É uma válvula que sempre foi controlada de uma outra forma. O jogador sabe quando vai tomar o cartão, às vezes toma para folgar no final de semana", continuou.

Sem querer "apontar o dedo" sobre os envolvidos nos esquemas de apostas, Enderson salientou que espera que a Justiça seja feita. Além disso, deixou claro que o Sport vai cumprir aquilo que for determinado durante este caso.

"Todos que estão errados precisam pagar pelo que foi feito, mas não vamos apontar o dedo para ninguém. Acho equivocado apostar em cima de uma coisa manipulável, mas não quero ficar nesta questão de manipulação de resultado. Nosso trato é com a Justiça. O que ela determinar, vamos acatar, não tem um detalhe a mais. Eu também sou falho como qualquer ser humano. Todo mundo é passivo de erro e cometer coisa grave que não aparece em lugar nenhum", enfatizou.

Veja também

Sport Sport abre arquibancada da sede e libera mais 3 mil ingressos para jogo com Botafogo-SP