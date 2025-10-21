Cartão de alistamento militar de Muhammad Ali vai a leilão por R$ 27 milhões

A- A+

O cartão de alistamento militar de Muhammad Ali, símbolo de um dos episódios mais controversos da história esportiva e política dos Estados Unidos, está à venda na casa de leilões Christie's. O documento, que o boxeador se recusou a assinar em 1967 em protesto contra a Guerra do Vietnã, pode alcançar até US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões) segundo estimativas divulgadas pela instituição.

A decisão de Ali, então campeão mundial dos pesos pesados, de não se alistar nas forças armadas, foi considerada um ato de desafio à política externa americana e ao recrutamento compulsório. “Não tenho nenhuma rixa com os vietcongues”, declarou o atleta na época, frase que se tornaria um marco na resistência ao conflito. Por sua recusa, Ali foi condenado por evasão ao recrutamento, teve o título cassado e foi proibido de lutar por três anos.

O cartão que agora vai a leilão traz o nome de nascimento do boxeador, Cassius Marcellus Clay Jr., grafado incorretamente como “Marsellus”. O documento foi assinado pelo presidente do conselho de recrutamento local de Louisville, cidade natal do atleta. Após sua conversão ao islamismo, Clay adotou o nome Muhammad Ali e passou a se posicionar publicamente contra o racismo e a guerra, tornando-se uma voz de destaque pelos direitos civis.

Em 1971, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu, por unanimidade, a condenação de Ali, reconhecendo seu direito à objeção de consciência por motivos religiosos. Pouco depois, o boxeador retornou aos ringues para a histórica luta contra Joe Frazier, conhecida como a “Luta do Século”. Essa vitória judicial consolidou sua imagem não apenas como atleta, mas como símbolo de resistência política e justiça social.

O cartão está atualmente em exibição no Rockefeller Center, em Nova York. Em nota divulgada pela Christie's, a filha do boxeador, Rasheda Ali Walsh, afirmou que o leilão representa uma forma de perpetuar o legado do pai: “Ser lembrado pela coragem e convicção do meu pai é mais importante agora do que nunca”. A casa de leilões destacou ainda que o documento foi entregue por descendentes de Ali e descreveu o item como “um objeto singular associado a um evento histórico que transcende o esporte”.

O leilão permanece aberto por mais uma semana, com lances a partir de £2,24 milhões (aproximadamente R$ 16,2 milhões). O resultado deverá ser anunciado no fim do mês.

Quem foi Muhammad Ali

Nascido Cassius Marcellus Clay Jr., em 1942, em Louisville, Kentucky, Muhammad Ali foi tricampeão mundial dos pesos pesados e é considerado o maior boxeador de todos os tempos. Conhecido tanto por sua habilidade no ringue quanto por sua eloquência fora dele, Ali foi nomeado “Personalidade Esportiva do Século” pela BBC e “Esportista do Século” pela Sports Illustrated.

Entre suas lutas mais icônicas estão a “Luta do Século” contra Joe Frazier e o épico “Rumble in the Jungle” contra George Foreman, assistidos por milhões de espectadores ao redor do mundo. Após se aposentar, Ali dedicou-se a causas humanitárias até sua morte, em 2016, aos 74 anos, vítima do mal de Parkinson. Seu funeral levou cerca de 100 mil pessoas às ruas de Louisville, em um tributo que simbolizou o impacto global de sua trajetória.

