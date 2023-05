A- A+

Futebol Cartão vermelho dado a Vinícius Júnior é retirado na Espanha; setor do Mestalla é fechado Atacante foi expulso por revidar agressão de Hugo Duro, diante do Valencia

Apesar de ter sido expulso por agredir um adversário no último domingo na partida contra o Valencia, o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinicius Junior, que foi alvo de insultos racistas por parte de alguns torcedores, não será suspenso, anunciou nesta terça-feira (23) a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O Comitê de Competições da RFEF aceita as alegações do Real Madrid sobre o cartão vermelho que Vinícius recebeu por dar um tapa em Hugo Duro após rever as imagens do vídeo, o que levou ao pedido de "anulação da referida expulsão".

O futebol espanhol está sob intensa pressão depois de Vinicius sofrer o enésimo episódio de racismo nesta temporada no estádio de Mestalla, o que gerou uma onda internacional de indignação.

Alvo frequente de xingamentos racistas desde sua chegada à capital espanhola em 2018, Vinícius explodiu no jogo de domingo, após os xingamentos recebidos em Valência, quando vários torcedores o chamaram de "macaco", imitando os gestos de um primata.

Já nos acréscimos, Vinicius discutiu com vários jogadores adversários, entre eles o goleiro Giorgi Mamardashvili, do Valencia, e Hugo Duro, que segurou o brasileiro pelo pescoço durante vários segundos até que o brasileiro lhe deu um tapa.

O árbitro da partida não notou o que aconteceu e quando consultou o VAR, só viu as imagens do tapa de Vinícius, mas não a ação anterior de Duro, o que levou à expulsão de 'Vini'.

Normalmente, uma expulsão direta no campeonato espanhol supõe pelo menos uma partida de suspensão.

Para o Comitê de Competição, fica comprovado com as imagens de vídeo que Vinícius foi alvo de "cantos que incitam à violência e constituem um manifesto desprezo pelas pessoas" e que o árbitro tomou a decisão de expulsá-lo após ver uma imagem "alterada" e parcial".

Com esta decisão, Vinicius Junior poderia jogar nesta quarta-feira contra o Rayo Vallecano, em duelo da 36ª rodada do campeonato espanhol.

A RFEF também decidiu fechar por cinco jogos o setor da arquibancada de onde veio a maior parte dos insultos racistas contra Vinicius.

A polícia espanhola prendeu nesta terça-feira três jovens em Valência suspeitos de "comportamento racista" no jogo de domingo no estádio de Mestalla e outras quatro pessoas em Madri por supostamente terem pendurado um boneco com a camisa de Vinícius no dia 26 de janeiro, dia da partida entre Real e Atlético de Madrid (3 a 1) pelas quartas de final da Copa do Rei.

