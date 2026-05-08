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Corrida Caruaru e Recife recebem etapas de corridas do circuito Santander Night Run durante o mês de maio Cidades pernambucanas recebem corridas noturnas, com percursos de 5 km e 10 km

A Santander Night Run chega a Pernambuco com duas etapas de corridas noturnas neste mês de maio. A primeira ocorre já neste sábado (9), em Caruaru, no Agreste.

Já a segunda será realizada no dia 23, no Recife, em um momento de convivência com as ruas destas cidades, oferecendo uma experiência que une esporte e entretenimento no espírito do mote “A pista e sua”.

Nestes dois encontros, os amantes das corridas poderão participar provas de 5km ou de 10km.

Com largada marcada para este sábado, a etapa de Caruaru ocorre a partir das 19h, com largada no Polo Comercial, no bairro de Nova Caruaru. As inscrições ainda podem ser realizadas pelo site.

A retirada dos kits ocorre nesta sexta-feira (8) até às 20h, e no sábado, das 10h às 15h, na loja Centauro no Caruaru Shopping.

Na capital pernambucana, o Santander Night Run chega às ruas do Bairro do Recife, com largada no Forte do Brum, na Praça da Comunidade Luso Brasileira.

As inscrições podem ser realizadas pelo site. A retirada dos kits está agendada para os dias 22 (10h às 20h) e 23 (10h às 15h) na loja Decathlon, no piso 2 do Shopping Recife.



Os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, em ambas as distâncias, receberão troféus. Todos os atletas que completarem a prova levam a medalha oficial do evento para casa.

Serviços

Santander Night Run – Caruaru

Data: 9 de maio

Local: no Polo Comercial, na BR-104, KM 62, S/N - bairro Nova Caruaru

Distâncias: 5k e 10k

Horário da largada: 19h

Inscrições: site

Retirada do Kit: nesta sexta-feira (10h às 20h) e sábado (10h às 15h), na loja Centauro no Caruaru Shopping

Santander Night Run – Recife

Data: 23 de maio

Local: No Forte do Brum, no Recife Antigo

Distâncias: 5k e 10k

Horário da largada: em breve será divulgado no site oficial

Inscrições: site

Retirada do Kit: dias 22 (10h às 20h) e 23 (10h às 15h) na loja Decathlon, no piso 2 do Shopping Recife

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