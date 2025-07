Caruaru será sede da Superliga C Feminina de Vôlei; confira tabela

A- A+

A cidade de Caruaru, no agreste pernambucano, será sede da disputa do Regional Nordeste da Superliga C Feminina de Vôlei. Os jogos acontecem entre os dias 3 a 7 de agosto, no Complexo Olímpico Municipal Rei Pelé.

O Grupo conta com a participação de cinco equipes, sendo duas de Pernambuco: Clube Matense-BA, CRB-AL, Salvador Vôlei-BA, ADAS/VôleiTeen-PE e Central-PE.

Apostando na juventude, o ADAS/VôleiTeen-PE chega para disputa sua primeira competição adulta da história. A jovem equipe chega sonhando com o acesso.

"Vamos estrear na Superliga C, competição que gera expectativas do grupo como um todo, mas o trabalho que vem sendo feito com as meninas vem demonstrando que está no caminho certo e acreditamos que o objetivo maior de alcançar uma das vagas de acesso será conquistado", comentou Eduardo Spinelli, comandante técnico do time recifense.

Por outro lado, o Central chega com um time com jogadoras mais experientes. A Patativa vem colecionando vários títulos regionais e no último final de semana garantiu a taça da Copa Caruaru de Vôlei.

Nesta temporada o time vencedor de cada uma das sedes e os dois melhores segundos colocados avançam para a fase final que dará quatro vagas na próxima Superliga B. Na divisão acima, Pernambuco já está sendo representado pelo Recife Vôlei.

