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Carvajal, do Real Madrid, sofre fissura no pé direito

Jogador poder ficar fora de ação por cerca de duas semanas, prazo que, na prática, o tira do restante da temporada

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Carvajal, do Real Madrid, sofre fissura no pé direitoCarvajal, do Real Madrid, sofre fissura no pé direito - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O jogador do Real Madrid, Dani Carvajal, sofreu uma lesão em um dedo do pé direito, anunciou o clube em comunicado neste sábado (2).

Carvajal sofreu "uma fissura na falange distal do quinto dedo do pé direito", afirmou o Real Madrid, que não especificou por quanto tempo o jogador ficará afastado.

Segundo a imprensa espanhola, Carvajal poderia ficar fora de ação por cerca de duas semanas, um prazo que, na prática, o tiraria do restante da temporada.

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O jogador da seleção espanhola poderia ter uma chance de retornar para a última partida da temporada, contra o Athletic Bilbao, no fim de semana de 23 e 24 de maio, de acordo com reportagens dos jornais.

Carvajal, que ainda não renovou seu contrato com o clube 'merengue', tem contrato até o final da temporada, e portanto, esse possível retorno, caso se concretize, poderia marcar sua última aparição como jogador do Real Madrid.

Este novo revés ocorre também no momento em que o veterano lateral fazia um último esforço para garantir uma vaga na lista de convocados de Luis de la Fuente para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, tendo atuado muito pouco nesta temporada devido a uma lesão no joelho.

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