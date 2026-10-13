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FUTEBOL INTERNACIONAL Carvajal é anunciado pelo Getafe após deixar o Real Madrid e assina por uma temporada Lateral-direito chega sem custos de transferência e terá redução salarial significativa; telefonema do técnico José Bordalás foi decisivo para a contratação

O Getafe anunciou a contratação do lateral-direito Dani Carvajal, ex-capitão do Real Madrid, para a sequência da temporada. Sem clube desde de junho, o jogador assinou contrato por um ano e chega sem custos de transferência para reforçar a equipe comandada por José Bordalás.

O contato do treinador foi determinante para convencer Carvajal a permanecer no futebol espanhol. Natural de Leganés, na região de Madri, o lateral continuará morando perto de casa e terá a oportunidade de seguir atuando no país após uma trajetória marcada por títulos no Real Madrid.

No Getafe, Carvajal deverá disputar posição com Kiko Femenía na ala direita. A contratação também abre a possibilidade de Bordalás utilizá-lo como zagueiro pelo lado direito em uma formação com três defensores.

Redução salarial

Para acertar com o Getafe, Carvajal precisará aceitar uma redução significativa nos vencimentos. No Real Madrid, o jogador recebia cerca de € 10 milhões líquidos por temporada. No novo clube, o salário poderá ser até dez vezes menor, segundo o jornal espanhol Marca.

Modric e Carvajal atuando pelo Real Madrid. Foto: Gabriel Bouys/AFP

A experiência e a capacidade de liderança do lateral pesaram na avaliação de Bordalás. Além de reforçar o sistema defensivo, o jogador chega para contribuir com um elenco que poderá contar com sua vivência em competições nacionais e internacionais.

Carvajal conquistou 27 títulos pelo Real Madrid

Ao longo de sua passagem pelo Real Madrid, Carvajal disputou 451 partidas e conquistou 27 títulos. A lista inclui seis Ligas dos Campeões, seis Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Europa, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

Pela seleção espanhola, o lateral também conquistou a Eurocopa de 2024 e a Liga das Nações de 2023. O jogador soma 51 partidas pela equipe nacional.

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