CAS atende pedido cautelar da confederação de skate para voltar a gerir a modalidade

A Corte Arbitral do Esporte (CAS), última instância da Justiça Desportiva em âmbito mundial, emitiu, nesta terça-feira, decisão cautelar revogando a desfiliação da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) da World Skate. O CAS considerou que a desfiliação, agora, seria muito prejudicial dentro de todo o trabalho que envolve a preparação olímpica. Os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados entre julho e agosto.

Assim, a CBSk retoma o gerenciamento da modalidade e permanece filiada a WS até a decisão final do processo. Segundo a entidade nacional, ainda não há data para a conclusão final o processo.

Em 10 de janeiro, em pleno ano olímpico, a WS, entidade responsável por gerir o skate olímpico mundial, deixou de reconhecer a CBSK como sua integrante e passou a considerar apenas uma instituição por país como sua filiada. E priorizou a proposta da Confederação Brasileira de Hóquei e Patins (CBHP).

A WS não gere apenas o skateboarding, mas esportes sobre rodas no geral, como a patinação.





A CBSk não aceitou a sugestão da WS, que pedia a fusão desta com a com a CBHP. Assim, a federação internacional passou ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) a responsabilidade de gerir o skate do país até os Jogos de Paris. O COB estava cuidando de forma direta da modalidade desde 10 de janeiro.

Agora, a modalidade, um dos destaques do Brasil em Tóquio-2020, volta ao guarda-chuva da CBSk. Pelo menos por enquanto.

Segundo a nota da CBSk, "desde sexta-feira, a CBSk voltou a receber os repasses provenientes da Lei Agnelo/Piva com base em um parecer do Conselho Nacional do Esporte. A decisão foi ratificada em reunião realizada na quinta-feira, com representantes do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e da CBSk"

A nota segue: "agora, a entidade segue focada na preparação para as Olimpíadas de Paris enquanto aguarda a decisão final do julgamento da Corte Arbitral do Esporte (CAS)."