ESTADOS UNIDOS Casa Branca divulga as primeiras imagens do encontro entre Donald Trump e Cristiano Ronaldo Registro publicado no Instagram mostra os dois sorridentes

A Casa Branca divulgou nesta quarta-feira as primeiras imagens do encontro entre o presidente Donald Trump e Cristiano Ronaldo, realizado na noite anterior durante o jantar que recebeu o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. O vídeo, publicado na conta oficial da sede do governo no Instagram, mostra os dois sorridentes e abraçados. A legenda chama atenção: “Dois GOATS. CR7 x 45/47”.

Veja o momento:

O registro faz parte do evento que marcou o retorno público de Cristiano Ronaldo aos Estados Unidos após anos evitando o país. O craque português esteve no jantar acompanhado de Georgina Rodríguez, ao lado de empresários, políticos e figuras de peso, como Elon Musk, Gianni Infantino, David Sacks e Tim Cook.

Mas, nos bastidores, o jantar ganhou outro significado. Antes mesmo de CR7 chegar ao salão, os EUA e a Arábia Saudita selaram um acordo militar bilionário envolvendo a compra de cerca de 50 caças F-35 — o avião de combate mais avançado dos Estados Unidos — além de 300 carros de combate.

O pacote, avaliado entre US$ 3,8 bilhões e US$ 5,2 bilhões, coloca a Arábia Saudita como o primeiro país árabe a operar o F-35, gerando preocupação em Israel e abrindo um novo capítulo na disputa por equilíbrio militar no Oriente Médio.





Durante o jantar, Donald Trump homenageou Cristiano Ronaldo diante dos demais convidados.

— Esta sala está repleta dos maiores líderes mundiais — dos negócios, dos esportes… Meu filho é um grande fã do Ronaldo — disse. — Barron teve a oportunidade de conhecê-lo e acho que agora ele me respeita um pouco mais.

A aparição de CR7 repercutiu nas redes sociais depois que o investidor David Sacks publicou uma selfie tirada pelo próprio jogador, que incluía Elon Musk, Gianni Infantino, Howard Lutnick e Georgina Rodríguez.

