Casa Branca exigiu à Fifa que troféu do Prêmio da Paz fosse tão grande como o do Mundial
Prêmio foi entregue ao presidente dos EUA durante o sorteio para a Copa do Mundo de 2026, em Washington
De acordo com o jornal 'The Times', pessoas próximas a Donald Trump foram bastante exigentes com a Fifa em relação ao Prêmio da Paz, que foi entregue ao presidente dos Estados Unidos, pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, em 5 de dezembro, em Washington.
Segundo a publicação, o órgão máximo do futebol recebeu orientações específicas da Casa Branca relativamente à grandeza do prêmio.
Assessores de Donald Trump exigiram que o troféu tivesse pelo menos o mesmo tamanho daquele que é erguido pela seleção vencedora da Copa do Mundo. O objetivo era dar maior brilho à distinção, principalmente em comparação com o que é entregue ao vencedor do Prêmio Nobel da Paz, que recebe 'apenas' uma medalha. No caso de Trump, foi-lhe atribuído um troféu, uma medalha e ainda um certificado da Fifa.
A ideia original da Casa Branca, reporta a publicação, era que os dois fuzileiros navais americanos que carregaram o troféu estivessem ao lado do presidente quando este recebesse o prémio, mas a Fifa não terá concordado.
White House aides asked for Trump's FIFA Peace Prize trophy to be at least as big as World Cup, say sources.— Martyn Ziegler (@martynziegler) December 19, 2025
(No trophy for Nobel prize) https://t.co/Sq1Gk9nK1Q
Por fim, o jornal britânico informa que o local do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, teve seu nome alterado poucos dias antes do evento. O John F. Kennedy Center agora se chama Trump Kennedy Cultural Center.