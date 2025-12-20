A- A+

FUTEBOL Casa Branca exigiu à Fifa que troféu do Prêmio da Paz fosse tão grande como o do Mundial Prêmio foi entregue ao presidente dos EUA durante o sorteio para a Copa do Mundo de 2026, em Washington

De acordo com o jornal 'The Times', pessoas próximas a Donald Trump foram bastante exigentes com a Fifa em relação ao Prêmio da Paz, que foi entregue ao presidente dos Estados Unidos, pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026, em 5 de dezembro, em Washington.

Segundo a publicação, o órgão máximo do futebol recebeu orientações específicas da Casa Branca relativamente à grandeza do prêmio.

Assessores de Donald Trump exigiram que o troféu tivesse pelo menos o mesmo tamanho daquele que é erguido pela seleção vencedora da Copa do Mundo. O objetivo era dar maior brilho à distinção, principalmente em comparação com o que é entregue ao vencedor do Prêmio Nobel da Paz, que recebe 'apenas' uma medalha. No caso de Trump, foi-lhe atribuído um troféu, uma medalha e ainda um certificado da Fifa.





A ideia original da Casa Branca, reporta a publicação, era que os dois fuzileiros navais americanos que carregaram o troféu estivessem ao lado do presidente quando este recebesse o prémio, mas a Fifa não terá concordado.

White House aides asked for Trump's FIFA Peace Prize trophy to be at least as big as World Cup, say sources.



(No trophy for Nobel prize) https://t.co/Sq1Gk9nK1Q — Martyn Ziegler (@martynziegler) December 19, 2025



Por fim, o jornal britânico informa que o local do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, teve seu nome alterado poucos dias antes do evento. O John F. Kennedy Center agora se chama Trump Kennedy Cultural Center.

