A- A+

ufc Casa Branca sediará luta do UFC no ano que vem: público de 5 mil pessoas e show de fogos; entenda Conor McGregor enfrentará Michael Chandler no evento

Residência oficial do presidente dos Estados Unidos, a Casa Branca, em Washington D.C., irá receber uma luta do UFC no ano que vem. Anunciado no meio do ano, o evento fará parte das comemorações dos 250 anos da declaração de independência do país, em 4 de julho. Neste fim de semana, foram anunciados os detalhes de como será esse feito inédito.

A conta oficial da Casa Branca no Instagram compartilhou imagens, geradas pela inteligência artificial, com a projeção de como será a estrutura, montada no Gramado Sul, jardim que cerca a residência símbolo dos Estados Unidos. As imagens mostram o octógono montado em frente à Casa Branca, cercado por arquibancadas e telões, respondendo à dúvida que existia até então sobre qual o local exato poderia ser usado pelo evento.

Em entrevista ao canal Fox News, Dana White — chefe do UFC e amigo do presidente Donald Trump — detalhou que haverá lugares para 5 mil pessoas, assim como show de laser e fogos. Definida por ele como um "espetáculo para a eternidade", a luta contará ainda com a pesagem realizada no Lincoln Memorial, memorial para o ex-presidente Abraham Lincoln, em Washington.

Acredita-se que os lutadores possam usar a própria Casa Branca para se aquecer. Também à Fox News, Conor McGregor confirmou que irá lutar contra Michael Chandler no evento.

— Este será um dos maiores e mais históricos eventos esportivos da história — disse porta-voz de Trump, Steven Cheung, conforme noticiado pelo jornal britânico The Sun. — O presidente Trump sediando o evento na Casa Branca é uma prova de sua visão de celebrar o monumental 250º aniversário da América.

Veja também