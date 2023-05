Casa cheia: Sport informa que todos os ingressos para a partida com o ABC foram retirados

A- A+

Apoio não vai faltar. Após anunciar, durante a tarde, que mais de 22 mil ingressos haviam sido retirados para o confronto deste domingo (28), contra o ABC, o Sport divulgou, na noite desta sexta-feira (26), que terá casa cheia para apoiar o elenco pela 9ª rodada da Série B. Pela segunda vez, apenas mulheres, crianças e PCDs podem acompanhar a partida.

Vale lembrar que a atual capacidade da Ilha do Retiro é de 26.345 torcedores e o duelo com o ABC deve ser o terceiro na temporada com a torcida ocupando o máximo permitido. Nas finais do Estadual e da Copa do Nordeste, contra Retrô e Ceará, respectivamente, o público divulgado também esteve no limite.

Na vitória por 3x0 sobre o Botafogo-SP, o Sport recebeu pela primeira vez sua torcida na Série B do Brasileiro. Também composta pelo público exclusivo, pouco mais de 18 torcedores estiveram na Ilha para apoiar o Leão.

Com 11 pontos, o Sport está na 10ª colocação da Série B. Ainda com dois jogos a serem feitos, o Rubro-negro está a quatro do Botafogo-SP, equipe que abre o G-4. Já o ABC, ocupa a lanterna da competição, com quatro pontos ganhos.

