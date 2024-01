A- A+

SANTA CRUZ Casa de apostas Esportes da Sorte assume patrocínio máster do Santa Cruz Anúncio oficial deverá acontecer somente no início da tarde desta quarta-feira (10)

A casa de apostas Esportes da Sorte é a nova patrocinadora máster do Santa Cruz, assumindo a vaga que pertencia à concorrente Betnacional. A divulgação da novidade, no entanto, está prevista para ser anunciada pelas instituições parceiras somente no início da tarde desta quarta-feira (10).

Até lá, a nova marca responsável por estampar o "espaço nobre" do uniforme do Tricolor vem promovendo uma série de interações com o perfil do clube nas redes sociais.

Uma hashtag com o nome do clube e as iniciais da casa de aposta (#SantaCruzEDS), inclusive, está sendo usada pela torcida coral e, atualmente, se encontra entre os "assuntos do momento" no X, o antigo Twitter.

Significado de LAPADA (substantivo feminino):

- Choque entre um corpo e outro; lambada.

Golpe que se dá; tapa, bofetada.

- Etimologia (origem da palavra lapada). A palavra lapada deriva da junção da palavra lapa + ada.#SantaCruzEDS pic.twitter.com/AuCGjuCuAm — Esportes da Sorte (@EsportesDaSorte) January 9, 2024

