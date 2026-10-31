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assalto Casa de Militão é assaltada durante El Clásico e ladrões levam mais de R$ 2 milhões em joias Dois ladrões invadiram a casa do jogador durante o El Clásico e levaram joias e relógios, avaliados em 350 mil euro

O defensor brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, foi vítima de um assalto em sua casa no bairro de La Moraleja, em Madri, durante a partida contra o Barcelona, em 25 de outubro, de acordo com reportagem do jornal El Mundo neste sábado.

Militão estava no Spotify Camp Nou, em Barcelona, mas não saiu do banco, enquanto seus familiares assistiam ao jogo em casa.

A família de Militão, que estava no andar de baixo, não percebeu a ação dos criminosos.



A invasão teria ocorrido por uma janela aberta do terceiro andar entre 21h e 22h (horário local). Os bandidos foram flagrados por câmeras de segurança.

Às 21h50, policiais e seguranças do condomínio bateram à porta da casa e perguntaram se alguém tinha visto duas pessoas com malas. A família de Militão respondeu que não.



A polícia solicitou, então, permissão para revistar o interior da casa e encontrou o quarto de Militão, no segundo andar, completamente revirado, com a câmera de segurança arrancada.



Ao retornar para casa, Militão percebeu que um relógio Rolex avaliado em 53 mil euros e outro Richard Mille, com avaliação de cerca de 170 mil euros, haviam desaparecido.

Além disso, três bolsas Chanel avaliadas em cerca de 15 mil euros, anéis e pulseiras Cartier de cerca de 25 mil euros e outras joias, pulseiras e malas também foram levadas.

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