Incidente Casa de Vinicius Junior na Espanha tem princípio de incêndio após falha elétrica, diz jornal Atacante está treinando para o confronto da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, em Seul, nesta sexta-feira (10)

A casa do atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, localizada na área residencial de La Moraleja, em Alcobendas, teve um princípio de incêndio nesta quinta-feira após uma falha elétrica na sauna.

O incidente causou uma grande nuvem de fumaça que afetou dois andares da residência, mas ninguém ficou ferido.

O princípio de incêndio começou na sauna do porão, que foi completamente queimada após um curto. Duas equipes de bombeiros da Comunidade de Madri foram enviadas ao local, e conseguiram controlar as chamas e ventilar os cômodos afetados. A informação foi publicada pelo jornal Marca, da Espanha, e confirmada pelo GLOBO.

As especulações iniciais apontam para uma falha elétrica como causa do incêndio. Por volta das 12h (horário de Madri e às 7h, horário de Brasília), os bombeiros deixaram o local e a situação foi controlada.

Vinicius Junior não estava em casa no momento do incidente. O atacante de 25 anos está treinando com sua seleção brasileira em Seul e enfrentará a Coreia do Sul, amanhã, no dia 10 de outubro, às 08h (horário de Brasília), em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

