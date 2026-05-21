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futebol Casa de zagueiro campeão do mundo é alvo de tentativa de assalto na França; mulher flagrou invasores Criminosos fugiram após serem surpreendidos por Kleofina Pnishi, mas acabaram presos pela polícia francesa

Benjamin Pavard foi alvo de uma tentativa de assalto na França após criminosos invadirem a propriedade onde vive com a esposa, Kleofina Pnishi. Segundo o jornal Le Parisien, o caso aconteceu na noite desta quarta-feira. A esposa do jogador do Olympique de Marselha percebeu a presença de cinco homens no jardim da residência e acabou surpreendendo os invasores.

Após serem flagrados, os suspeitos fugiram do local em uma Mercedes. A polícia francesa, no entanto, conseguiu interceptar o veículo pouco tempo depois. Ainda de acordo com a publicação, os cinco homens foram presos e levados sob custódia. Eles teriam entre 25 e 26 anos e seriam da região de Île-de-France, nos arredores de Paris.

As autoridades suspeitam que o grupo viajava pelo país realizando ações criminosas semelhantes. Não há confirmação se Pavard estava na residência no momento da tentativa de invasão.

O episódio aumenta a preocupação envolvendo jogadores do futebol francês, especialmente atletas ligados ao Olympique de Marselha. Em abril, o técnico do clube, Habib Beye, também foi vítima de criminosos.

Na ocasião, segundo o jornal L’Équipe, invasores escalaram o muro da residência do treinador, localizada próxima ao centro de treinamento do clube, e fugiram levando peças de roupas de luxo, incluindo itens da marca Louis Vuitton.

Aos 30 anos, Pavard é um dos nomes mais conhecidos da atual geração francesa. O defensor foi campeão da Copa do Mundo FIFA 2018 com a França e participou também da campanha vice-campeã mundial em 2022, quando os franceses perderam a final para a Seleção Argentina nos pênaltis.

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