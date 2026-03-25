Casagrande detona Neymar: 'Espera ter uma seleção de pôquer, aí é convocado'

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O ex-jogador Walter Casagrande voltou a fazer críticas públicas a Neymar ao comentar a situação do atacante na seleção brasileira. Durante um evento realizado nesta quarta-feira, 25, em São Paulo, o comentarista questionou o momento do camisa 10 e colocou em dúvida seu merecimento para uma convocação.



Na análise de Casagrande, o principal critério para vestir a camisa da seleção deve ser o desempenho dentro de campo - algo que, segundo ele, o atacante não tem apresentado recentemente.



"Mérito (o Neymar) não tem (para ser convocado). Isso é fato. Convocação de futebol: você olha para dentro de campo, você convoca vendo o cara jogar. O cara não joga. Ponto. Se a CBF entrasse em acordo com a Fifa e os jogos da seleção brasileira na Copa fossem na Vila Belmiro, eu convocaria o Neymar. O primeiro da lista seria o Neymar para jogar na Vila Belmiro. Ele só quer jogar lá!", iniciou.



Apesar das críticas, Casagrande ponderou que não descarta totalmente a presença do atacante na Copa do Mundo, embora veja o cenário como incerto.



"Mas eu não acho que ele está fora da Copa. Acho difícil, mas não acho que esteja fora. Acho que há grandes possibilidades de ele estar na lista dos 26, mesmo com essa regrinha que o Santos inventou agora de que não pode ter três jogos seguidos. Só vai jogar na Vila Belmiro", disse.





O comentarista ainda destacou a exigência física e mental de um Mundial, ressaltando que o jogador precisaria demonstrar condições de atuar em alto nível em qualquer cenário.



"Para ir para a Copa, você tem que jogar em qualquer lugar, tem que sofrer; a pegada é forte, intensa. Mas não o vejo fora - acho que é 50/50. Ele pode estar fora, mas pode estar dentro. Mas ele não estará dentro por uma comoção organizada por ex-jogadores, algumas pessoas da imprensa, influenciadores de redes sociais, amiguinhos de Kings League. Isso não vai contar nada, só vai piorar", opinou.



Casagrande também citou o técnico Carlo Ancelotti ao avaliar o cenário e o impacto de pressões externas sobre a decisão final.



"Eu conheço bem o Ancelotti, sei o que ele quer. Acho que todo mundo sabe o que ele quer. Você vê as entrevistas dele, você vê a cara, a seriedade dele. Tudo o que estão fazendo externamente não cai bem, porque ele começa a pensar: ‘O cara não quer se esforçar porque vai ter um movimento organizado externo?’ Ele está esperando o Neymar. Não é impossível levar alguém que não está 100% em forma, se puder se recuperar até a Copa. Se ele convocar, é uma bomba na mão dele", afirmou.



Outro ponto levantado foi o comportamento do jogador em caso de não ser titular. "Você acha que, se o Neymar não estiver no time titular, ele vai topar? Ele vai ficar de boa, não vai fazer bico? Não vai ter entrevista ruim, não vai ter falação no grupo? É uma decisão que o Ancelotti vai tomar", completou.



As declarações ganharam ainda mais repercussão após a recente participação de Neymar em sessões de pôquer durante o fim de semana. Fora do empate sem gols do Santos contra o Cruzeiro, no Mineirão, o atacante aproveitou o período de controle de carga para se dedicar ao hobby.



O próprio jogador confirmou que passou parte do tempo jogando online e destacou sua atuação nas mesas virtuais. Casagrande ironizou a situação ao comparar o desempenho no jogo com o futebol.



"A minha analogia com o pôquer foi porque ele ficou jogando pôquer no fim de semana. Ninguém sabia, saiu a notícia e tal... E ele gravou um vídeo falando: ‘Pode ir lá ver a minha performance. Eu convido vocês, porque a minha performance está boa’. Ele falou de performance no pôquer, mas ele tem que ter performance no campo. A Copa do Mundo, no meio do ano, é de futebol. Então, a performance dele tem que ser no campo, mas ele destaca a performance dele no pôquer", disse.



Por fim, o ex-jogador utilizou o episódio para reforçar sua crítica com ironia: "Se é tão importante a performance no pôquer, espera ter uma Copa do Mundo de pôquer, uma seleção brasileira de pôquer, e aí o cara é convocado pela performance", concluiu.



Enquanto isso, Neymar segue em recuperação física e deve voltar a atuar após a Data Fifa, possivelmente no confronto contra o Remo, na Vila Belmiro.

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