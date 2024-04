A- A+

futebol Casal de jogadores "mais bonito do mundo" posa em clique raro e celebra 1 ano de namoro Ana Markovic e Tomás Ribeiro se conheceram durante passagem do jogador por time suíço que ela defende

Considerada a jogadora de futebol "mais bonita e sexy do mundo", a atacante croata Ana Markovic movimentou as redes sociais ao publicar uma rara foto ao lado do namorado, o zagueiro português Tomás Ribeiro. Os dois se conheceram durante uma breve passagem do jogador pelo time dela, o Grasshoppers, da Suíça, e engataram um romance que completou um ano este mês.

"(Quase) conseguimos", escreveu Tomás, numa publicação com várias fotos divertidas ao lado da namorada, que compartilhou a postagem nos stories do Instagram.

Desde que confirmaram o namoro, Ana Markovic e Tomás Ribeiro passaram a ser conhecidos como o "casal mais bonito" entre jogadores. Apesar disso, os dois mantém um relacionamento discreto, com poucas publicações juntos nas redes sociais.

Recentemente, no começo do mês, Ana e Tomás celebraram o primeiro ano de namoro. "Um ano com você", destacou Ana, com um coração e imagens de momentos a dois.

Além do sucesso nos gramados, que levaram a atacante à seleção croata de futebol, Ana Markovic também atua como modelo e influencer. A jovem de 24 anos é o rosto de uma marca de bebidas de baixa caloria e reúne mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram e costuma compartilhar momentos de sua rotina e seus desafios no futebol.

Ela é fã declarada de Cristiano Ronaldo e já falou, em entrevistas passadas, sobre o fato de ter várias curtidas de Neymar em suas fotos nas redes sociais.

"A troca (de mensagens) está sempre presente - mas apenas no futebol. Neymar é um excelente jogador de futebol. Espero convencê-lo a apoiar o futebol feminino e que ele também possa fazer a sua parte fora do campo. Porque os jogadores masculinos podem conseguir muito com seu alcance nas redes sociais", afirmou a jogadora.

Já Tomás Ribeiro não tem, até aqui, o mesmo prestígio global da amada no esporte, mas é famoso em Portugal, seu país natal. O atleta ganhou mais minutos de jogo na Suíça, depois de deixar as categorias de base e o time principal do Belenenses. Atualmente, ele é titular da zaga do Vitória de Guimarães. No Instagram, ele reúne 12 mil seguidores.

