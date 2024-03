Casamento de ex-Spice Girl e chefão da F1 está em crise após vazamento de mensagens com funcionária

A- A+

O casamento da ex-Spice Girl Geri Halliwell com Christian Horner, diretor da equipe Red Bull de Fórmula 1, está "em questão" depois da revelação de supostas mensagens de texto enviadas por ele a uma funcionária. Horner foi absolvido numa investigação independente, ordenada pela RBR, das acusações de "comportamento impróprio".

De acordo com o The Sun, depois de ficar "aliviada" com o desfecho da apuração, a estrela pop do grupo dos anos 1990 se sentiu "humilhada" pela divulgação de conversas que teriam motivado a denúncia.

"A SPICE Girl Geri Halliwell ficou chocada com uma 'bomba sexual' de mensagens de flerte enviadas por seu marido, chefe da F1, para uma funcionária", diz o jornal.

Ainda segundo o jornal, ao receber as mensagens de Horner, a funcionária o teria questionado: "Como você se sentiria se sua mulher, Geri Halliwell, fizesse isso?".

Depois que o chefão da RBR fora absolvido, centenas de mensagens de WhatsApp foram enviadas para equipes da modalidade e meios de comunicação. De acordo com o Daily Mail, que cita um fonte próxima ao casal, Horner prometera à Spice Girl que "não havia nada" no caso. Com isso, depois de ficar "aliviada e exultante" pelo fato de o marido ter sido inocentado, ela foi surpreendida pelo vazamento das supostas mensagens.

A mídia britânica aponta que as mensagens vazadas não incluem fotos explícitas, mas são de "natureza sexual". Horner teria solicitado imagens íntimas à mulher e teria mencionado um ato sexual no banheiro de um avião.

"Não comentarei especulações anônimas, mas, para reiterar, sempre neguei as acusações. Respeitei a integridade da investigação independente e cooperei totalmente com ela em cada etapa do processo. Foi uma investigação minuciosa e justa conduzida por um advogado especialista independente e foi concluída rejeitando a denúncia apresentada", afirmou Horner, após o vazamento.

Horner garantiu nesta quinta-feira que a sua equipe "nunca foi tão forte", enquanto várias equipes denunciam a falta de transparência no caso.

O resultado da investigação interna, favorável aos britânicos, foi divulgado na tarde desta quarta-feira pela empresa proprietária da equipe, atual campeã no Mundial de Construtores.

