Cascavel x Retrô: saiba onde assistir o confronto da Copa São Paulo
Duelo acontece nesta terça-feira (06), às 15h15
O Retrô, um dos quatro representantes de Pernambuco na Copa São Paulo, volta a campo nesta terça-feira (06), no Estádio da Rua Javari, diante do Cascavel, a partir das 15h15. Caso a Fênix garante mais uma vitória, estará praticamente classificada à fase de mata-mata.
Na estreia da equipe de Camaragibe na Copinha, o duelo foi diante do São Bento-SP. O confronto foi marcado por um primeiro tempo agitado, com dois gols para cada lado.
Por outro lado, a etapa final ficou marcada com apenas um gol, o da vitória pernambucana, marcado por Joabe.
Com o empate entre Juventus e Cascavel, o Retrô é líder isolado do Grupo 31, praticamente precisando de mais um resultado positivo para assegurar sua passagem à fase final.
Cascavel x Retrô - saiba onde assistir
Data: 05/01
Horário: 15h15
Local: Estádio da Rua Javari (São Paulo Capital)
Transmissão: Youtube Paulistão