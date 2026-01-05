Seg, 05 de Janeiro

Futebol de base

Cascavel x Retrô: saiba onde assistir o confronto da Copa São Paulo

Duelo acontece nesta terça-feira (06), às 15h15

Retrô começou a Copinha com o pé direito e venceu o São Bento na estreiaRetrô começou a Copinha com o pé direito e venceu o São Bento na estreia - Foto: Divulgação/Retrô

O Retrô, um dos quatro representantes de Pernambuco na Copa São Paulo, volta a campo nesta terça-feira (06), no Estádio da Rua Javari, diante do Cascavel, a partir das 15h15. Caso a Fênix garante mais uma vitória, estará praticamente classificada à fase de mata-mata. 

Na estreia da equipe de Camaragibe na Copinha, o duelo foi diante do São Bento-SP. O confronto foi marcado por um primeiro tempo agitado, com dois gols para cada lado. 

Por outro lado, a etapa final ficou marcada com apenas um gol, o da vitória pernambucana, marcado por Joabe. 

Com o empate entre Juventus e Cascavel, o Retrô é líder isolado do Grupo 31, praticamente precisando de mais um resultado positivo para assegurar sua passagem à fase final. 

Cascavel x Retrô - saiba onde assistir  
Data: 05/01
Horário: 15h15
Local: Estádio da Rua Javari (São Paulo Capital)
Transmissão: Youtube Paulistão

