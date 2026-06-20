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Copa do Mundo Casemiro destaca 'jogo perfeito' da seleção brasileira na Copa e garante: 'Vamos melhorar' "Além do resultado, temos de destacar o empenho da equipe, um rendimento completo desde o começo, um jogo muito bom, perfeito", afirmou À TV Globo o volante

São Paulo, 19 (AE) - Casemiro foi substituído no intervalo da estreia verde e amarela na Copa do Mundo diante do Marrocos. Naquele empate por 1 a 1, a apresentação brasileira foi bem aquém do esperado e muitos jogadores, com o volante entre eles, acabou criticados. A desconfiança predominou. Dar uma resposta diante do Haiti era obrigação e os 3 a 0 acabaram servindo de alívio e confiança por crescimento daqui em diante. Ao menos na visão do experiente jogador.

"Além do resultado, temos de destacar o empenho da equipe, um rendimento completo desde o começo, um jogo muito bom, perfeito", afirmou À TV Globo o volante, nome de confiança desde a chegada de Carlo Ancelotti.

Casemiro usou resultados surpreendentes nesta largada de competição para destacar que nem o Brasil está livre dos tropeços. "A Copa não tem jogo fácil, muitas seleções estão empatando ou perdendo", frisou, vendo a seleção já pronta para mostrar o que todos esperam dela.

"A ansiedade já passou e vamos melhorar, tiramos peso da ansiedade da estreia. Esse é o caminho, a gente sabe que precisa melhorar, mas temos de celebrar a vitória", destacou, comemorando ainda o fato de finalmente a equipe passar ilesa na defesa.

"É muito importante não sofrer gols, o princípio para vencer é não sofrer na parte defensiva, que começa lá na frente. Mas fizemos uma partida muito completa", completou, sem contar com a fragilidade do oponente.

Lucas Paquetá também foi duramente cobrado diante dos marroquinos. Contra o Haiti, ele não comprometeu, mesmo assim acabou substituído no começo da segunda etapa. Desta vez, parecia satisfeito com o que produziu e com a seleção em um todo

"Estou muito feliz pela vitória, no primeiro jogo estávamos um pouco ansiosos e soubemos reconhecer. Admitimos que era precisa colocar foco não só na qualidade, mas na energia, fizemos um grande jogo desde o início e conseguimos construir a vitória."

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